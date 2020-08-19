В Москве гости из Узбекистана срезали кабель правительственной связи

В Москве четверо приезжих из Узбекистана срезали кабель правительственной связи, принадлежащий Спецсвязи Федеральной службы охраны (ФСО). Это подразделение обеспечивает работу правительственных линий связи, в том числе президента РФ.

Инцидент произошел на улице Расковой в Северном округе Москвы, пишет «КП». Сигнал об обрыве связи на одной из специализированных кабельных линий поступил на пульт дежурного, и инженеры Спецсвязи ФСО тут же передали информацию в полицию. Сотрудники правоохранительных органов осмотрели место и обнаружили, что связь прервалась из-за того, что кабель был просто срезан.

Похитителей нашли неподалеку – они как раз перекладывали добычу в минивэн «Шевроле». Преступниками оказались четверо граждан Узбекистана, которым было от 24 до 32 лет. Полицейским они рассказали, что двое из них забрались в колодец связи и срезали кусок кабеля – как выяснилось, унести они смогли 231 метр. Ущерб от действий мужчин составил 168,7 тысячи рублей.

Сейчас полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства инцидента.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 19.08.20

Где находится Фургал – неизвестно: Жириновский обвинил главу «Лефортово» в провокации и потребовал его отставки. / Россиянин запечатлел с борта МКС группу из пяти НЛО. / Россия привлекла ВМФ для охраны строительства «Северного потока – 2». Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»