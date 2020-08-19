«Режим уже нельзя сохранить»: Жириновский оценил перспективы Лукашенко и Белоруссии

Обеспечить территориальную целостность Белоруссии поможет только военное вмешательство России, но нынешний режим действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко уже не сохранить. Об этом, как передаёт корреспондент РИА «Новый День», заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его оценке, республика должна вступить в состав РФ, а Москва – пересмотреть свою политику на постсоветском пространстве, иначе вскоре «полыхнет» Казахстан.

Как считает Жириновский, Россия теряет Белоруссию. «Белорусы действительно всегда были самые тихие и спокойные из всех советских республик. Но вот – прорвало. Мы теряем ее, получим вторую Украину, вторую Прибалтику. Подождите, еще и в Казахстане будет так же, как в Белоруссии. А Минск обязательно «пойдет» на Запад – тысячи молодых людей уже учатся в варшавские вузах, литовских, около 3 млн работают заграницей», – констатировал он.

Лидер ЛДПР полагает, что происходящее в Белоруссии во многом связано с тем, что Москва изначально заняла неверную позицию в отношении постсоветских государств. «Наша верховная власть отрабатывала вариант тихо помогать, сохранять связи», – пояснил он, отметив, что последующие события неоднократно доказывали, что эта тактика себя не оправдывает.

«В этом главная ошибка Кремля: не нужно было продолжать старую интернационалистскую линию, и помогать... Не надо было ни копейки давать ни Грузии, ни Украине, все продавать по мировым ценам. Я еще в 1991 году говорил об этом, что с такой политикой через три года все прибегут обратно…. Если бы все оставалось у нас, Россия была бы красивым государством, к нам бы все шли и ехали. Вместо этого, мы все раздавали 100 лет. Они обогащались, строили себе дворцы, метро, а теперь «сосут» исламский мир, Америку, Брюссель, Китай, соседние страны», – заявил он.

Жириновский о Лукашенко и Белоруссии

По мнению Жириновского, ситуация в Белоруссии усугубилась тем, что Лукашенко стал прислушиваться к советам третьих стран, и сделал ставку на силовое подавление оппонентов. «Ему якобы посоветовали китайцы жестко подавить, устроить минский Тяньаньмэнь, он дал команду. Он делает то, что ему советуют из Брюсселя, Варшавы, Киева, Вильнюса, Пекина…» – считает политик.

В то же время лидер ЛДПР выразил уверенность, что Лукашенко смог бы «с трудом» победить во втором туре, если бы прислушался к Москве, и не стал бы накручивать себе результат на прошедших выборах. «Но у него мышление директора совхоза. Он не виноват, он – продукт советской эпохи… Сейчас я бы сказал: Александр Григорьевич, приезжай сюда в Москву, смотри – тебе конец. Уже все против тебя, ты надоел, от тебя устали», – подчеркнул он.

С точки зрения Жириновского, для урегулирования ситуации остался только военный путь по грузинскому сценарию. «Конечно, он (Лукашенко) может продержаться еще какое-то время. Но забастовки приведут к падению экономики. Он разодрал себя на разные части… В Минске должен появиться свой Саакашвили (Михаил Саакашвили – экс-президент Грузии). Потом мы поможем – принудим к миру. Военным путем мы поможем сохранить территорию. Режим нельзя уже сохранить, вся Белоруссия против… Поймите, белорусы, если вы войдете в состав России, вы будете членами огромного мощного ядерного государства, или вас окончательно на части разорвут… Решение может быть только военное. Экономически мы уже все дали Белоруссии. Они у нас все соки высосали. Мы уже отбираем у наших граждан», – подчеркнул лидер ЛДПР.

При этом политик заявил, что Белоруссия еще 15 лет назад могла бы войти в состав России. «Когда я с дружил с Лукашенко, лет 15 назад, он говорил: «Владимир Вольфович, я вас (Москву) не понимаю? Если вы хотите воссоздать СССР, скажите мне, я готов, – тогда прошло всего 9 лет с развала Союза, – если вы хотите, чтобы Белоруссия вошла в состав России, скажите мне, мы войдем». Но Москва молчала 20 лет. Почему? Потому что тогда в проекте конституции нового государства предполагались выборы президента. И Ельцин бы с треском проиграл их Лукашенко. В то время он еще не успел наделать ошибок, и был энергичный, молодой», – сказал лидер ЛДПР.

«Москве хотелось какие- то территории вернуть, но что бы руководство было наше, которое мы решили, а не товарищ из Минска», – заключил Жириновский.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 19.08.20

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