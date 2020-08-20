«Очень похоже на украинские события»: Игорь Стрелков о ситуации в Белоруссии

Нынешняя ситуация в Белоруссии очень похожа на положение дел в Киеве в 2014 году во время Майдана, считает экс-министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин). По его словам, тогда тоже звучали заявления, что протестующие выступают не против России, а только против действующего президента страны.

«Конечно в Белоруссии, которая отличается от Украины по менталитету, общей ситуации и дееспособности власти, есть свои нюансы. Но в целом ситуация очень сравнима, даже в отдельных мелочах, – заявил Гиркин на пресс-конференции в Москве. – Например, в массе протестующих в целом несмотря на какие-то нюансы [прослеживается] положительное отношение к России и звучат заявления о том, что «мы не выступаем против русских, мы не выступаем против русской культуры, мы не выступаем против союзного государства, мы конкретно выступаем против Лукашенко, и если Путин его поддержит, соответственно, против Путина». Но то же самое лично мне приходилось слышать во время Майдана в Киеве».

Гиркин подчеркнул, что в 2014 году протестующие так же утверждали, что они выступают только против Виктора Януковича, ни в коем случае не против русских, и прекрасно понимают – экономика Украины привязана к российской. «К чему это привело – мы прекрасно знаем», – заявил он.

Такая же ситуация, по его оценке, может сложиться в Белоруссии. «Скорее всего, [это] произойдет, если Лукашенко будет свергнут, – полагает он. – Не уйдет сам, а именно будет свергнут».

При этом происходящее сейчас в Белоруссии «в остальных деталях» совпадает с украинскими событиями 2014 года, даже включая сюда личный состав участников активного протеста, полагает Гиркин.

«Там присутствовало значительное количество украинских радикалов, украинских ультра. Там присутствует значительное количество людей, которые из Белоруссии приезжали на киевский Майдан, – пояснил он. – И в первые дни основной ударной силой были футбольные фанаты те же самые ультрасовременно тоже, которые как правило также исповедуют идеологию единства».

«То есть и движущие силы, и актив, и зарубежная поддержка, и ориентация, и даже лозунги в принципе совпадают», – подчеркнул Гиркин.

При этом он назвал Белоруссию «более русской, чем даже Украина», подчеркнув, что там 90% говорит на русском языке. «Но среди окружения той же самой [лидера оппозиции Светланы] Тихановской присутствуют люди, которые будут проводить даже не белоруссизацию, а литвинизацию, и пойдут на разрыв с Россией и экономических, и политических, и военных отношений по максимуму. В своих кулуарных заявлениях они это не скрывают», – заявил Гиркин.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 20.08.20

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