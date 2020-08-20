российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 20 августа 2020, 14:02 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Игорь Стрелков: Лукашенко закончит как Милошевич или Чаушеску

Фото: teleskop-by.org

Президента Белоруссии Александра Лукашенко ждет судьба экс-лидера Югославии Слободана Милошевича, который оказался в Международном трибунале в Гааге, или президента Социалистической Республики Румыния Николае Чаушеску, расстрелянного в 1989 году за геноцид против собственного народа. Такое мнение высказал экс-министр обороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин), выступая на пресс-конференции в Москве.

«Тактически он [Лукашенко] может некоторое время продержаться у власти, – считает Гиркин. – От нескольких недель до нескольких месяцев, однако я полагаю, что такая политика в итоге приведет к его уходу от власти одним из трех вариантов. Первый – это вариант [экс-президента Украины Виктора] Януковича, то есть бегство. Но Лукашенко, я полагаю, не тот человек, который сбежит. Поэтому у него остается два варианта: Милошевич и Чаушеску».

При этом Гиркин выразил уверенность, что усталость белорусского народа от Лукашенко очень велика, и по мере продолжения протеста не будет спадать.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 20.08.20

«Очень похоже на украинские события»: Игорь Стрелков о ситуации в Белоруссии. / «Платят меньше 200 рублей»: учителя в регионах остались без «ковидных» доплат за ЕГЭ. / «Справедливая мера»: в Госдуме инициировали отмену транспортного налога. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Белоруссия

«Каждый гражданин имеет право...» Оппозиция высказалась об участии Лукашенко в новых выборах

«Очень похоже на украинские события»: Игорь Стрелков о ситуации в Белоруссии

«Режим уже нельзя сохранить»: Жириновский оценил перспективы Лукашенко и Белоруссии

Лукашенко отказался обсуждать ситуацию в Белоруссии с Ангелой Меркель

«Выборы не были идеальными, нужен диалог»: Кремль и МИД отреагировали на протесты в Белоруссии

Лукашенко пообещал разобраться с митингующими у заводских проходных

ОМОН снова разгоняет протестующих в Минске. Есть задержанные

Белорусская оппозиция обвинила Лукашенко во лжи: «Никто не хочет испортить отношения в Россией»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Москва, Северо-Запад, Челябинск, Поволжье, Сибирь, Урал, Центр России, Юг России, Выборы, Политика, Россия, Белоруссия, Лукашенко Александр,