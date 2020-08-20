Игорь Стрелков: Лукашенко закончит как Милошевич или Чаушеску

Президента Белоруссии Александра Лукашенко ждет судьба экс-лидера Югославии Слободана Милошевича, который оказался в Международном трибунале в Гааге, или президента Социалистической Республики Румыния Николае Чаушеску, расстрелянного в 1989 году за геноцид против собственного народа. Такое мнение высказал экс-министр обороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин), выступая на пресс-конференции в Москве.

«Тактически он [Лукашенко] может некоторое время продержаться у власти, – считает Гиркин. – От нескольких недель до нескольких месяцев, однако я полагаю, что такая политика в итоге приведет к его уходу от власти одним из трех вариантов. Первый – это вариант [экс-президента Украины Виктора] Януковича, то есть бегство. Но Лукашенко, я полагаю, не тот человек, который сбежит. Поэтому у него остается два варианта: Милошевич и Чаушеску».

При этом Гиркин выразил уверенность, что усталость белорусского народа от Лукашенко очень велика, и по мере продолжения протеста не будет спадать.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 20.08.20

«Очень похоже на украинские события»: Игорь Стрелков о ситуации в Белоруссии. / «Платят меньше 200 рублей»: учителя в регионах остались без «ковидных» доплат за ЕГЭ. / «Справедливая мера»: в Госдуме инициировали отмену транспортного налога. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»