Дело трех полицейских: завершено расследование убийства отца чемпиона ММА

В Подмосковье завершено расследование уголовного дела в отношении трех бывших полицейских, до смерти забивших мужчину. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

ЧП произошло вечером 11 апреля 2019 года на улице Гагарина в Орехове-Зуеве. По версии следствия, подозреваемые, которые были в гражданской одежде, заметили, что на автобусной остановке спорят двое мужчин. Один из них нецензурно обругал другого, и ударил его в голову. Тогда подозреваемые «решили принять меры по задержанию гражданина, совершившего административное правонарушение».

Не представившись, они попытались его задержать. Когда мужчина попытался оказать сопротивление, они избили его, перетащили к металлическому забору палисадника у подъезда дома и скрылись с места преступления. Потерпевший был госпитализирован в больницу с диагнозом: «закрытая черепно-мозговая травма», спустя неделю скончался от полученных телесных повреждений.

Установлено также, что за погибшего пытался заступиться его знакомый. Однако один из подозреваемых ударил его и сломал ему нос. Позже выяснилось, что погибшим оказался 46-летний отец чемпиона мира по смешанным единоборствам Магомеда Юнусилау.

После этих событий было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека»), п.п. «а, в» ч.3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий») и п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»).

В рамках следствия было допрошено 40 свидетелей, проведено 12 очных ставок и проверок показаний на месте, 15 экспертиз, в том числе судебно-медицинские, медико-криминалистические и генетические.

Москва, Мария Вяткина

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