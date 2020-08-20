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NewDayNews.ru

Четверг, 20 августа 2020, 18:36 мск

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Режим экономии: россияне сокращают траты на еду

Жители России продолжают экономить на еде. Такие данные опубликованы в новом исследовании холдинга «Ромир».

Расчёты показали, что общие расходы среднестатистической российской семьи в прошлом месяце составили 61,9 тысяч рублей. Это на 6,1% выше, чем в июне этого года, но на 7,5% ниже июля 2019 года.

Расходы на продукты питания в июле оказались равны 20,9 тысяч рублей, что составляет 33,1% от общей суммы трат. Как отмечают исследователи, эта сумма на 6,5% ниже, чем в июне.

В то же время, по данным «Ромир», уровень расходов на еду постепенно стабилизируются около привычных значений. По оценкам экспертов, индекс будет постепенно восстанавливаться до прошлогоднего уровня в течение еще несколько месяцев, возможно, до конца года. «При этом, есть высокая вероятность, что динамика индекса снова изменится под воздействием негативных внешних факторов, таких как вторая волна эпидемии, кризисные явления в экономике», – отмечается в исследовании.

Как сообщал «Новый День», ранее «Ромир» опубликовал отчет, согласно которому средний чек за первую неделю августа сократился на 3,5% по сравнению с июльскими уровнями и составил 553 рублей, а объем повседневных расходов рухнул сразу на 10,3% до 3843 рублей.

Эксперты отмечали, что в июле рост расходов был не структурным, а был вызван временным эффектом отложенного спроса: после отмены самоизоляции россияне начали возвращаться в магазины и приобретать необходимые товары.

Эксперты считают, что в августе-сентябре вновь будет наблюдаться всплеск потребительской активности. Россияне постараются уехать в отпуск, а также будут готовиться к учебному году.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 20.08.20

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© 2020, РИА «Новый День»

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