В Москве присяжные вынесли вердикт в отношении киллера одной из ОПГ

В Москве коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт по делу 55-летнего уроженца Ставропольского края Василия Буханкова, подозреваемого в убийстве трех человек в 2007 и 2008 годах. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, 23 июля 2007 года Буханков расстрелял предпринимателя и его телохранителя на Крюковской площади в Зеленограде. По показаниям очевидцев, после этого преступник переоделся во дворе одного из ближайших микрорайонов и скрылся.

В январе 2008 года он также расстрелял автомобиль марки «Порше Каен» на автомойке в Солнечногорске. Однако в тот момент в машине находился сотрудник мойки, а не предполагаемая жертва. Буханкова удалось задержать только в 2018 году.

После преступлений было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»), ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия»).

По версии следствия, обвиняемый был приближен к одной из ОПГ, которая орудовала в Москве и Подмосковье. Предполагается, что он совершил убийства в их интересах.

В рамках расследования были проведены генетические, баллистические, трасологические экспертизы. Допрошено более 40 свидетелей.

Коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт, на основании которого судом будет определен приговор.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 20.08.20

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