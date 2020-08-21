Станции метро, аэропорты, суды и больницы: в Москве набирает обороты новая волна лжеминирований

В Москве в минувший четверг «заминировали» почти 2 тысяч объектов, в том числе станции метро и аэропорты. Угрозы поступили более чем в 1,5 тысячи торговых центров, все станции метро, десятки районных судов, объектов здравоохранения и аэропортов столичного авиаузла, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

При этом отмечается, что эвакуация была минимальной и не превысила 5 тысяч человек. Ни в одном случае сигнал о минировании не подтвердился.

Напомним, волна лжеминирований, «накрыла» Москву в среду, 19 августа, стала самой мощной после отмены режима самоизоляции и других ограничительных мер по коронавирусу в городе. Угрозы получили свыше 1,5 тысячи городских объектов, в том числе все станции метро, более 750 гостиниц, свыше 90 районных судов, сотни торговых центров, десятки объектов здравоохранения. Было эвакуировано около 25 тысяч человек.

Как сообщал «Новый День», с ноября 2019 года в столице началось массовое «минирование» объектов образования, соцкультбыта, станций метрополитена и зданий судов. В феврале после заявлений силовиков о блокировке нескольких почтовых сервисов, с которых осуществлялись рассылки писем о якобы заложенных взрывных устройствах, сообщения на некоторое время прекратились. Однако уже 17 февраля волна лжеминирований поднялась вновь.

С началом эпидемии коронавируса угрозы сократились. «Вспышка» была в середине мая – тогда два дня подряд поступали сообщения о «минировании» столичных аэропортов столицы, станций метро, родильных домов, инфекционных больниц и больниц, где лечили пациентов с COVID-19.

10 июля неизвестные сообщили о заложенном взрывном устройстве в здании министерства иностранных дел РФ в Москве. 19 июня в Москве и Петербурге после долгого перерыва вновь заминировали несколько районных судов.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 21.08.20

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