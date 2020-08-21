«Мы не верим в обвинения следствия»: фракция КПРФ в Мосгордуме назвала политическим уголовное дело депутата Шереметьева

Фракция КПРФ в Московской городской думе выступила с официальным заявлением по поводу уголовного дела депутата Олега Шереметьева, связав его с политическим преследованием. Текст опубликован на сайте столичного горкома коммунистов.

«Мы не верим в обвинения следствия – они для нас большая неожиданность, особенно учитывая, что депутатская деятельность Олега Шереметьева вызывает сильное раздражение у чиновников правительства Москвы, – говорится в документе. – Мы знаем Олега Михайловича как последовательного сторонника социализма, справедливости и демократических преобразований в обществе. Он всегда активно отстаивал интересы избирателей своего округа, неизменно откликаясь на любую несправедливость, потому обвинения в его адрес смотрятся ещё более удивительно».

Кроме того, у думских коммунистов возникли вопросы к процессуальной стороне дела – так, в ходе обысков дома и в приемной депутата следователи не допускали адвоката, а когда у Шереметьева серьезно поднялось давление, «ему в течение часа отказывали в вызове врача». «Мы не приемлем такого варварского отношения к подследственным, кем бы они ни были и в чем бы ни обвинялись», – подчеркнул в КПРФ.

«Фракция КПРФ в Московской городской думе выступает категорически против политических репрессий и использования следственных органов в решении политических задач! Мы уверены, что преследование нашего товарища по фракции используется для очернения фракции и Коммунистической партии в целом, а нарушения процессуальных прав Олега Шереметьева говорят о политических мотивах преследования. Мы требуем справедливого, открытого и объективного разбирательства!», – говорится в заявлении.

Коллеги Шереметьева пообещали обеспечить ему необходимую юридическую помощь, выразив убеждение, что «власть намеренно использует все имеющиеся у нее репрессивные методы для того, чтобы демонизировать КПРФ и погрузить нас во всяческие скандалы перед региональными выборами и грядущими выборами в Государственную думу».

Коммунисты также потребовали от властей справедливого ведения конкурентной борьбы вместо оголтелых политических расправ.

Как сообщал «Новый День», Главное следственное управление Следственного комитета по Москве возбудило в отношении Шереметьева уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Речь идет о хищении бюджетных средств, которые выделялись на зарплату помощникам депутата.

Москва, Татьяна Дорофеева

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