«Кровавые столкновения» неизбежны: Москва проиграла первый раунд информационной войны за Белоруссию

Россия проиграла первый этап информационной борьбы за Белоруссию. Как считает политолог, председатель КРОО «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо, Минск при содействии Москвы должен использовать лояльную молодежь, чтобы создать необходимую информационную повестку, но готовиться к «кровавым столкновениям» с оппозицией. Такое мнение эксперт высказал, выступая на круглом столе в Общественной службе новостей.

По оценке Мезюхо, Москве нужно прекратить «стесняться» и начать активно действовать в отношении Минска. «Москва может оказывать значительное влияние на внутреннюю политику в Республике Беларусь. Нам надо прекратить стесняться, и наконец-таки начать эту работу хотя бы на уровне институтов гражданского общества. Если Запад спонсирует различного рода НКО в Белоруссии, то Россия придерживается принципа невмешательства во внутренние дела белорусского государства. Этот принцип очень часто вредит нашим межгосударственным отношениям», – сказал он.

В то же время эксперт обратил внимание, что пророссийские НКО в Белоруссии не имеют должного уровня влияния, и в этой ситуации власти могли бы через соцсети использовать лояльную молодёжь, которая способна выровнять информационную повестку в республике. «Зайдите в TikTok, зайдите в Instagram через определённые хештеги и вы увидите, что там не только оппозиционная белорусская молодёжь с бело- красно-белым флагом, есть и сторонники Лукашенко. А почему бы этим сторонникам Лукашенко не выступить по белорусскому телевидению и российскому ТВ», – отметил он.

Как считает Мезюхо, сейчас Лукашенко необходимо определиться со своей внешнеполитической стратегией и «принести извинения за задержания наших граждан и антироссийскую риторику». «Необходимо пойти на изменения политической системы страны, но на постепенные изменения. Уже прозвучали заявления со стороны Лукашенко о возможном референдуме... Возможно, необходимо идти по этому пути... И, в-третьих, господин Лукашенко не должен забывать, что государство наделено функцией государственного принуждения и, соответственно, не стесняться использовать государственное принуждение для того, чтобы восстановить конституционный порядок в стране», – полагает он.

В этой связи эксперт выразил уверенность, «кровавые столкновения» между властью и протестантами в республике обязательно еще произойдут. «Государство наделено функцией государственного принуждения, и в этом смысле я убеждён в том, что протесты ещё будут, обязательно прольется чья-то кровь. Будем надеяться, что эта кровь не приведёт к убийству людей, но так или иначе кровавые столкновения между протестующими и представителями силовых органов государственной власти Республики Беларусь обязательно произойдут», – отметил Мезюхо, добавив, те, кто сегодня выступает против протестующих или демонстрантов, «потворствует процессам, которые разрушают белорусское государство и белорусскую государственность».

Москва, Мария Вяткина

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