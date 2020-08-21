Парламентский совет Союзного государства назвал выборы в Белоруссии легитимными, открытыми и конкурентными

Совет парламентского собрания Союзного государства назвал легитимными президентские выборы в Белоруссии, и призвал все страны «уважать выбор белорусского народа». За ходом избирательной кампании наблюдали международные избиратели, говорится в официальном заявлении Совета, которое опубликовано на сайте Государственной думы РФ.

«Выборы были проведены в соответствии с Конституцией и Избирательным кодексом Беларуси. Они были открытыми, конкурентными и обеспечили свободное волеизъявление граждан Беларуси, – подчеркивается в заявлении. – За ходом избирательной кампании наблюдало значительное количество международных наблюдателей, в том числе от Парламентского Собрания Союза Беларуси и России и Межпарламентской Ассамблеи СНГ».

«Фактов, ставивших под сомнение легитимность выборов Президента Республики Беларусь, не обнаружено», – подчеркнули в Совете, и призвали «все страны уважать суверенный выбор белорусского народа».

Кроме того, Совет заявил о недопустимости вмешательства во внутренние дела государства и выступил против любых попыток дестабилизации общественно-политической обстановки в Белоруссии. «Все вопросы должны решаться конструктивно, в рамках действующего правового поля. Уверены, что белорусский народ в этот ответственный момент проявит мудрость, сохранит мир и стабильность во имя процветания своей Родины», – подытожили в Совете.

Согласно данным официального портала Парламентского собрания союза Беларуси и России, в Совет входят председатель Парламентского собрания, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, первый зампредседателя собрания – спикер Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимир Андрейченко, а также 12 представителей парламентов обеих стран.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые народные протесты и забастовки против фальсификации итогов президентских выборов. В первые дни силовики жестко разгоняли протестующих, применяя слезоточивый газ, резиновые пули, светошумовые гранаты и даже боевые патроны. Более 200 человек оказалось в больницах, медики рассказывали о тяжелораненых. Около 7 тысяч человек было задержано, многие были серьезно избиты ОМОНом при задержании, в автозаках и ИВС.

В Евросоюзе не признали президентские выборы в Белоруссии, и объявили о новых персональных санкциях для ответственных за насилие и фальсификацию выборов в стране.

Москва, Татьяна Дорофеева

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