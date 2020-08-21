Пригожин осудил «шоу» Запада с санитарным самолетом для Навального

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал госпитализацию Алексея Навального. Бизнесмен отметил, что блогер «уже давно не политическая фигура», а в его смерти могут быть заинтересованы только сторонники Навального.

Напомним, накануне скандальному блогеру стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Лайнер сделал экстренную посадку в Омске, где блогера встретила карета скорой помощи и отвезла в местную больницу. На сегодняшний день состояние Навального остается практически без изменений. По словам заместителя главврача омской больницы Анатолия Калиниченко, анализы не показали наличия яда в крови и моче. Однако перевозить его на самолете в Германию, на чем настаивает окружение Навального, грозит ухудшением состояния блогера.

Пригожин предложил помочь Алексею Навальному: оплатить лечение, необходимые услуги, чтобы вывести блогера из комы и восстановить его здоровье. Журналисты издания «Правда.ру» обратились в пресс-службу «Конкорда», чтобы узнать подробности ситуации.

«Как я уже и говорил, Навальный сделал мою жизнь интереснее, – ответил бизнесмен. – Без него мне будет скучно. Но к сожалению, пристрастие Навального к психотропным веществам используется Западом для политического давления на Россию».

По словам Пригожина, Запад делает из ситуации настоящее шоу, посылая в Россию санитарные самолеты.

«Как будто в случае необходимости их недостаточно в России. Я лично готов предоставить или оплатить самолет Трампу, Меркель и Макрону, если у них появится необходимость лечиться в России. Заодно мы их обследуем на предмет геронтологических заболеваний», – рассказал бизнесмен.

Сейчас одна из самых популярных версий ухудшения здоровья Навального – отравление психолептиками, вернее, смесь из алкоголя и препаратов. Ранее «Комсомольская правда» отмечала, что блогер употреблял самогон в деревне Кафтанчиково.

Комментируя возможное употребление блогером наркотических веществ, Пригожин отметил, что в России наркоманов лечат не хуже, чем в других странах. К тому же статистика смертности от COVID-19 по всему миру явно говорит, что в России и с этим заболеванием неплохо справляются.

«Относительно желания кого-либо избавиться от Навального я повторюсь: Навального нельзя потерять, потому что он прекрасный комик и уже давно не политическая фигура, скорее политический кастрат», – считает петербургский предприниматель, отметив, что смерть блогера может быть выгодна только его ближайшим соратникам, разочаровавшимся в своем лидере», – отметил бизнесмен.

Кроме того, «товарищи навальнят» никогда не испытывали сочувствие к представителям другого лагеря, весело танцуя на чьих-то костях, уверен Пригожин. Тем не менее, бизнесмен пожелал блогеру скорейшего выздоровления, и вновь подтвердил, что готов оплатить его лечение.

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 21.08.20

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