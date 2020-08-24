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Понедельник, 24 августа 2020, 16:32 мск

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В Новой Москве прогремел взрыв, есть пострадавший

В Новой Москве прогремел взрыв, в результате ЧП пострадал один человек. Его состояние пока неизвестно.

Взрыв газового баллона произошел в цехе в деревне Каракашево в Новомосковском административном округе столицы, передает РЕН ТВ. Пострадал мужчина. Причины взрыва выясняются.

По информации источника агентства «Москва», пострадавший – 20-летний мужчина, он получил травму головы. Происшествие случилось на заводе по адресу деревня Каракашево, 170, стр. 1.

Москва, Алевтина Белова

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