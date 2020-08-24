Врачи в Германии заявили об отравлении Алексея Навального

Немецкие врачи из клиники «Шарите» подтвердили отравление российского оппозиционера Алексея Навального. Медики уже определили группу веществ, к которой принадлежит яд, попавший в организм политика. Последствия отравления остаются неопределенными, они могут ударить по нервной системе, говорится в сообщении, опубликованном на сайте германской клиники.

«Команда врачей тщательно осмотрела пациента после его прибытия, – отмечается в заявлении медиков. – Клинические результаты указывают на интоксикацию веществом из группы активных веществ, ингибиторов холинэстеразы. Конкретная субстанция пока неизвестна, был начат еще один широкомасштабный анализ». В сообщении указывается, что действие токсина, то есть ингибирование в организме холинэстеразы, доказано несколько раз в независимых лабораториях.

«В соответствии с диагнозом пациенту назначено противоядие атропин», – отметили немецкие врачи. Пока последствия отравления оппозиционного политика остаются неясными, оно может негативно сказаться на работе его нервной системы.

На пресс-конференции утром 24 августа заместитель главврача омской больницы скорой помощи №1 (БСМП) Анатолий Калиниченко заявлял, что сразу два лабораторных исследования подтвердили отсутствие яда в организме Алексея Навального. «Мы получили окончательный ответ от двух лабораторий о том, что химико-токсикологических веществ, которые можно было бы расценить как яды или как продукты действия ядов, не выявлено», – цитирует Калиниченко «Коммерсант».

Как уже сообщал «Новый День», Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. С признаками острого отравления его госпитализировали больницы скорой помощи №1 Омска. Оппозиционер впал в кому. Официальный диагноз, озвученный омскими врачами, – нарушение обмена веществ. Родственники Навального обратились с просьбой перевезти его на лечение в Германию, но омские медики сначала отказались отпустить пациента, сославшись на его тяжелое и нестабильное состояние. Разрешение на транспортировку больного в Германию было получено только в пятницу вечером. В субботу утром оппозиционер был доставлен в немецкую клинику «Шарите».

Москва, Татьяна Дорофеева

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