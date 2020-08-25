Кремль отреагировал на заявление немецких врачей об отравлении Навального

В Кремле не видят оснований для расследования ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, поскольку факт его отравления каким-либо определенным веществом не установлен. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Обвинения в том, что оппозиционера могли отравить по приказу руководства РФ, он назвал несерьезными.

«Это обвинения, которые не могут никак быть правдой и скорее являются, я бы сказал, пустым шумом, поэтому серьезно мы к этому относиться не намерены», – цитирует Пескова ТАСС. Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что для уголовного расследования ситуации с оппозиционером нужно найти причину его состояния, однако немецкие врачи не обнаружили никакого вещества, которым мог быть отравлен Навальный. «То есть для расследования должен быть повод. Пока мы констатируем с вами нахождение пациента в коме», – заявил Песков, отметив, что «много и других медицинских версий», объясняющих тяжелое состояние оппозиционера. Все эти версии, по его словам, до немецких врачей уже рассматривались их омскими коллегами и специалистами из Москвы.

«Не получилось, не нашли, не видят этого вещества. Может быть, его увидят немцы», – предположил он.

«Мы не понимаем, на основании чего наши немецкие коллеги так спешат, употребляя слово «отравление» и так далее», – заключил Песков. Пресс-секретарь президента предположил, что у сотрудников немецкой клиники есть еще какая-то информация, которую они пока не озвучили, и пояснил, что факт пониженной холинэстеразы в организме пациента установили еще омские врачи, поэтому и назначили ему атропин. «И ни немцы, ни наши пока не ответили на вопрос, что подавило холинэстеразу», – подчеркнул он.

Как уже сообщал «Новый День», Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске. Оппозиционера с признаками острого отравления привезли в реанимацию больницы скорой помощи № 1. Навальный впал в естественную кому, его подключили к аппарату ИВЛ. Родные политика обратились с просьбой перевезти его на лечение в Германию, но омские медики сначала отказались отпустить пациента, сославшись на его тяжелое и нестабильное состояние. Решение о транспортировке пациента в Германию было принято только вечером 21 августа. Немецкие медики заявили, что Алексей Навальный был отравлен. В России оппозиционеру поставили другой диагноз – «нарушение обмена веществ».

Москва, Алевтина Белова

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