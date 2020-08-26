На западе Москвы прогремел взрыв, пострадали 4 человека

В Москве прогремел взрыв в жилом доме на улице Кубинка, после чего начался пожар с обрушением перекрытий, есть пострадавшие. Пожарные спасли из здания 13 человек.

Взрыв прогремел утром в доме №4 по улице Кубинка на западе столицы, после чего начался пожар на 3 и 4 этажах, информирует телеграм-канал «112». Сообщение о возгорании в пятиэтажке поступило на пульт дежурного Центра управления в кризисных ситуациях столичного ГУ МЧС в 9:48. «Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из дома были спасены 13 человек», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Около 10:00 телеграм-каналы сообщали о двух пострадавших, позднее их количество возросло до четырех. Как минимум трое отрезано огнем на верхних этажах здания, еще одну женщину взрывом выбросило из окна, она передана медиком, сообщает НТВ. Причиной взрыва, по предварительным данным, стала утечка газа.

По информации РИА «Новости», в доме №4 на улице Кубинка проживает около 500 человек. Здание было построено в 1961 году, дом включен в программу реновации и должен быть расселен после 2025 года.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 26.08.20

Синоптики рассказали, каким будет в Москве День знаний 1 сентября. / Отменены ограничения на въезд в Россию для иностранных спортсменов. / Аналитики назвали топ-10 российских регионов с самым загрязненным воздухом. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»