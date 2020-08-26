«Очаг возгорания – в жилой комнате», – Мосгаз опроверг версию о взрыве газа в московской пятиэтажке

Причиной взрыва в жилом доме на улице Кубинка в Москве не могла стать неисправность газового оборудования. Специалисты Мосгаза уже проверили приборы в злополучной квартире: они целы и герметичны.

Информация о хлопке в доме №4 по улице Кубинка поступила в «Мосгаз» в 9:39, на место тут же выехала ведомственная бригада аварийно-спасательного формирования, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на заявление АО «Мозгаз».

Оказалось, что очаг возгорания находился в жилой комнате квартиры №50.

«Специалисты проверили состояние газового оборудования: все газовые приборы целы и герметичны, нарушений в их работе нет. Таким образом, газовое оборудование не является причиной возникновения пожара», – сообщили в Мосгазе, подчеркнув, что в июле все внутридомовой газовое оборудование прошло плановое техобслуживание.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня утром в жилом доме на улице Кубинка в Москве прогремел взрыв, после чего начался пожар, в ходе которого обрушилась часть конструкций. СМИ сообщили о четырех пострадавших. По данным столичного главка МЧС, пожарные спасли 16 человек. В 10:36 возгорание было ликвидировано. Сейчас на месте работают сотрудники Следственного комитета: ведомство начало доследственную проверку по факту ЧП.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 26.08.20

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