Прокуратура Москвы начала проверку по факту взрыва на улице Кубинка

Столичная прокуратура начала проверку по факту взрыва в жилом доме на улице Кубинка, на месте происшествия уже работают зампрокурора Западного округа Москвы Дарима Петрова и и.о. Кунцевского межрайонного прокурора Дмитрий Сидоров. Надзорное ведомство намерено проконтролировать соблюдение прав горожан, имущество которых пострадало в результате ЧП.

«В настоящее время устанавливаются причины произошедшего. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц, в том числе на предмет соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности и обеспечения безопасности при использовании газового оборудования», – сообщили в прокуратуре Москвы.

Проверку по факту «хлопка» в доме №4 на улице Кубинка начал и столичный главк Следственного комитета.

Как уже сообщал «Новый День», взрыв прогремел в жилой пятиэтажке на западе Москвы утром 26 августа, после чего начался пожар и частично обрушились конструкции здания. ГУ МЧС отчиталось о ликвидации возгорания в 10:36, пожарные вывели из горящего здания 16 человек. СМИ сообщали о четверых пострадавших, в том числе женщине, которую взрыва выбросило из окна.

Москва, Алевтина Белова

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