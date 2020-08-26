Пригожин посчитал нецелесообразным раскрывать детали взыскания долга с Навального

Предприниматель Евгений Пригожин полон решимости взыскать многомиллионный долг «Фонда борьбы с коррупцией», выкупленный им у столичного комбината «Московский школьник».

Бизнесмен заявил, что готов использовать все законные методы против должников – самого ФБК, основателя фонда Алексея Навального и юриста Любови Соболь. Об этом сообщила пресс-служба компании «Конкорд».

В пресс-службу бизнесмена поступил запрос от журналистов с вопросами о методах, которыми Пригожин планирует добиваться выплаты от должников, а также планирует ли он прибегать к помощи судебных приставов. Пригожин дал однозначный ответ – взыскание долга будет проводиться любыми законными средствами. Детали в «Конкорде» предпочли не раскрывать.

Накануне стало известно, что Пригожин выкупил у «Московского школьника» долг ФБК, Навального и Соболь, который составляет 87,6 млн рублей. Бизнесмен заявил, что его юристы незамедлительно занялись процессом взыскания долга с представителей фонда.

Ранее иск «Московского школьника» был частично удовлетворен двумя инстанциями. Тем не менее, никто из должников не выплатил указанные суммы. Навальный в июле объявил о ликвидации ФБК.

Напомним, после фейкового расследования ФБК «Московский школьник» потребовал взыскать с ответчиков 1,4 млрд рублей компенсации за нанесение вреда деловой репутации и почти 88 млн рублей за упущенную выгоду, поскольку из-за видеоролика, снятого в рамках расследования, комбинат потерял контракт с ООО «Социальное питание «Центр».

Суд признал заявления сотрудников ФБК не соответствующими действительности и порочащими репутацию компании.

Москва, Екатерина Попова

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