Во всем виноват климат: чиновники считают, что затопление Москвы – в пределах нормы

Дождевые потопы на улицах Москвы – не ЧП, а нормальная работа схемы водоотведения, которое организовано «по рельефу местности». Об этом говорится в официальном ответе ГУП «Мосводосток» депутату Мосгордумы от КПРФ Павлу Тарасову. Документ опубликован на странице парламентария в Facebook.

«Водоотведение на территории города Москвы организовано различными способами, основным из которых является прием поверхностного стока (дождевых и талых вод) через водоприемные решетки в разветвленную сеть подземных трубопроводов, – говорится в письме «Мосводостока». – На некоторых городских территориях водоотведение организовано по рельефу местности, то есть благодаря существующему уклону поверхностный сток самотеком течет до ближайших водоприемных решеток».

При этом «подземное пространство столицы плотно насыщено» инженерными сетями, поэтому «водоотведение по рельефу (…) – неотъемлемая и сформировавшаяся часть организации движения дождевого и талого стока в городе», заявили в «Мосводостоке».

Кроме того, количество осадков в столице из-за изменения климата только растет, и «первая половина лета 2020 года отмечена сильными ливневыми дождями» – за несколько часов могла выпасть месячная норма осадков, отмечается в письме. Такие аномалии раньше случались раз в год, однако сейчас происходят «несколько раз в месяц в течение весенне-летнего сезона».

В «Мосводостоке» депутата заверили, что, несмотря на все это, поддерживают водосточную сеть в рабочем состоянии и проводят необходимые ремонтные работы.

Как уже сообщал «Новый День», в Москве 26 августа из-за дождя затопило несколько улиц, вода оказалась в магазинах, торговых центрах, и даже в здании Третьяковской галереи на Крымском валу. Возмущенные москвичи опубликовали фотографии и видеоролики, в которых видно, что по улицам столицы несутся бурные потоки воды, а некоторые участки города превратились в довольно глубокие озера, в которых тонут автомобили.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 27.08.20

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