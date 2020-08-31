Титов: Россия 20 лет развивалась по ложному сценарию

Российская ресурсная экономическая модель, насаждаемая сверху, себя не оправдала – страна отстала от мировых темпов развития на 30-60%. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказал бизнес-омбудсмен Борис Титов на пресс-конференции в Москве.

«Мы не удовлетворены тем, как последние 20 лет развивалась модель, которая называлась ресурсной. Да, она давала позитивные моменты, но с 2008-го по 2019 гг. ВВП вырос на 11% в то время, как в среднем по миру на 45%, а в развивающихся странах на 70%», – сказал Титов.

Он подчеркнул, что с учетом сложной экономической ситуации сегодня как никогда нужен новый подход к решению проблем.

«Экономика должна развиваться не сверху, как ресурсная экономика, зависимая от экспорта сырьевых товаров, а снизу – от добавленной стоимости, которая вырабатывается миллионами предпринимателей за счет их инициативы в конкурентных условиях. Такая экономика может считаться стабильной», – сказал он.

Как сообщал РИА «Новый День», стагнация российской экономики на фоне пандемии коронавируса перешла в кризис. В период ограничительных мер, вызванных распространением болезни, доля граждан со среднемесячным доходом ниже 15 тысяч рублей увеличилась с 38,1% в феврале до 44,6% в июне. Кроме того, выросло число россиян, которым приходится жить на доход менее 5 тыс. рублей, – с 6,9% до 8,1%.

Предпринимательские доходы россиян во втором квартале 2020 года снизились до минимума за последние 20 лет.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 31.08.20

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