Безработица в России из-за коронавируса выросла почти в пять раз

Официальная безработица в России на фоне пандемии коронавируса выросла почти в пять раз. Такие данные сообщил сегодня министр труда и социальной защиты Антон Котяков. При этом рост потока россиян в центры занятости чиновник связал с улучшением их работы.

«За этот период в центрах занятости зарегистрировались более чем 2,5 млн человек дополнительно, – сообщил Котяков на совещании по повышению уровня занятости населения, которое проходит в партии «Единая Россия». – То есть число зарегистрированных возросло с 727 тыс. человек до 3,6 млн человек».

Министр подчеркнул, что это говорит об улучшении условий, стимулирующих граждан регистрироваться в центрах занятости. В частности, пояснил он, были внедрены современные инструменты, которые позволяют подать весь пакет документов дистанционно, без визита в здание центра, сообщает ТАСС.

В целом уровень безработицы в России по методике подсчета международной организации на конец августа составил 6,3%. «Это примерно 4,7 млн граждан, находящихся в поиске работы. Рост по отношению к начальному периоду составил 35% или 1,2 млн человек», – сообщил Котяков, отметив, что обстановка на рынке труда стабилизируется, и за последний месяц число трудоустроенных россиян оказалось больше, чем количество потерявших работу.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 31.08.20

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