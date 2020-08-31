Пригожин проспонсирует шанс Навального выйти из комы в «Шарите»

Пресс-служба компании «Конкорд» сообщает, что деньги от Алексея Навального, задолжавшего бизнесмену Евгению Пригожину десятки миллионов рублей, пойдут на его же лечение. Средства, взысканные с Фонда по борьбе с коррупцией (признан иностранным агентом) и его юриста Любови Соболь, будут направлены на благотворительную деятельность.

Пригожин ответил на запрос издания «Подъем», которое обратилось к бизнесмену с просьбой прокомментировать принудительное взыскание долгов с ФБК и Соболь и рассказать, как он их собирается использовать.

Как сообщает издание, со счета Соболь было снято 9 тысяч рублей. Однако пресс-служба «Конкорда» ответила, что эти 9 тысяч еще не поступили. Зато пришли 107 117 рублей 70 копеек от Навального. Компания завтра же собирается перевести эти деньги в Германию, в клинику «Шарите», где сейчас находится Навальный.

ФОТО

Пригожин также добавил, что деньги, которые поступят от ФБК и Любови Соболь, будут потрачены на благотворительность. При этом бизнесмен дал слово сообщить, на какие именно акции будут направлены данные средства.

Сегодня стало известно, что приставы в принудительном порядке взыскали с Соболь долги по многочисленным искам. Теперь на ее счете образовалась задолженность в 34 миллиона рублей.

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 31.08.20

ЧП в Москве: подросток устроил стрельбу из пневмата на детской площадке. / Сначала группы риска, затем – массовый охват: в России стартует вакцинация от Covid-19. / «Уважаемый мэр, когда это прекратится?» Москвичи атаковали Собянина из-за ядовитой вони в городе. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»