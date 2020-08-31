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Понедельник, 31 августа 2020, 22:43 мск

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Пригожин проспонсирует шанс Навального выйти из комы в «Шарите»

Пресс-служба компании «Конкорд» сообщает, что деньги от Алексея Навального, задолжавшего бизнесмену Евгению Пригожину десятки миллионов рублей, пойдут на его же лечение. Средства, взысканные с Фонда по борьбе с коррупцией (признан иностранным агентом) и его юриста Любови Соболь, будут направлены на благотворительную деятельность.

Пригожин ответил на запрос издания «Подъем», которое обратилось к бизнесмену с просьбой прокомментировать принудительное взыскание долгов с ФБК и Соболь и рассказать, как он их собирается использовать.

Как сообщает издание, со счета Соболь было снято 9 тысяч рублей. Однако пресс-служба «Конкорда» ответила, что эти 9 тысяч еще не поступили. Зато пришли 107 117 рублей 70 копеек от Навального. Компания завтра же собирается перевести эти деньги в Германию, в клинику «Шарите», где сейчас находится Навальный.

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Пригожин также добавил, что деньги, которые поступят от ФБК и Любови Соболь, будут потрачены на благотворительность. При этом бизнесмен дал слово сообщить, на какие именно акции будут направлены данные средства.

Сегодня стало известно, что приставы в принудительном порядке взыскали с Соболь долги по многочисленным искам. Теперь на ее счете образовалась задолженность в 34 миллиона рублей.

Москва, Екатерина Попова

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Метки / Навальный Алексей

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