Параллельная реальность Кремля: экономист раскритиковал заявление о вхождении России в топ-5 экономик мира

Заявления российских властей о вхождении страны в топ-5 экономик мира уже в этом году оторваны от реальности. Как считает кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В.Плеханова Аяз Алиев, отсутствие сущностных изменений в экономической политике не позволит России задержаться в рейтинге и приведет к углублению кризиса. Такое мнение он высказал РИА «Новый День».

Комментируя заявление помощника президента России по экономике Максима Орешкина, о том, что в 2020 году Россия может стать пятой экономикой мира по паритету покупательной способности, Алиев отметил, что это только временная «победа».

«Считаю этот факт некоторым успехом для экономики России. Но при расчете паритета покупательской способности важным является учет уровня инфляции, которая за последние годы действительно понизилась до 4%. Это действительно позволяет стане войти в пятерку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности. Но здесь нужно учитывать важный момент: у некоторых стран наблюдалось более сильное падение ВВП, чем в России, так как был введен более длительный период [коронавирусных] ограничений», – сказал экономист.

Однако экономика европейских стран в среднесрочной и долгосрочной перспективе будет активно восстанавливаться, и Россия потеряет пятую позицию в рейтинге, уверен эксперт.

Экономист пояснил, что внутренние проблемы отечественной экономики так и не решены, и это не позволит России развиваться и конкурировать с другими странами.

«Учитывая внутренние проблемы: рост долговой нагрузки и снижение уровня доходов населения, падение экономической активности в стране, санкционное давление, низкие цены на нефть, потенциальные шансы закрепиться в пятерке самых развитых экономик мира очень невелики», – считает Алиев.

Эксперт также обратил внимание, что рост ВВП сейчас подпитывается ростом кредитования. «Такой рост ВВП обходится слишком дорого – за счет роста долговой нагрузки населения. Если так и будет продолжаться, это приведет к негативным последствиям для финансовой системы. А если еще добавятся внешние и внутренние шоки, то это сильно ударит по экономике страны. Говорить о пятом месте среди самых развитых экономик мира не придется», – подчеркнул экономист.

Алиев выразил уверенность, что сегодня необходимо формировать политику экономического развития, которая будет основываться на высокотехнологических отраслях и промышленности.

«Это даст шансы развиваться высокими темпами, выше, чем средние мировые. Но тут много проблем, в том числе, отсутствие большого количества высококвалифицированных и высокооплачиваемых рабочих мест. К тому же, в условиях, когда Россия под санкциями, найдутся ли те, кто будет покупать эту продукцию?» – заключил он.

Напомним, накануне Максим Орешкин заявил, что в 2020 году Россия может стать пятой экономикой мира по паритету покупательной способности. По его словам, во многом это стало возможным за счет глобального кризиса и значительного спада ВВП в других странах. При этом в дальнейшем России необходимо будет закрепиться в пятерке и добиться устойчивых темпов роста экономики выше среднемирового уровня, отметил он.

Москва, Мария Вяткина

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