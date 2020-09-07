Эксперты: Связь между конфликтом с Ашурковым и отравлением Навального не вызывает сомнений

Немецкая клиника «Шарите» сообщила, что Алексей Навальный выведен из комы, в которую он был искусственно введён ещё 20 августа. Тогда он потерял сознание при перелёте из Томска в Москву. По версии правительства ФРГ, основатель «Фонда борьбы с коррупцией» был отравлен ядом «Новичок», однако предоставлять какие-либо доказательства оно отказалось. Но это не помешало западным странам возложить всю ответственность за произошедшее на Россию.

Издание Pravda.ru провела собственное расследование произошедшего и пришло к выводу, что на самом деле исполнителем и организатором покушения на жизнь оппозиционера может стоять британская разведывательная служба МИ-6, а инициатором является исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков.

С 2014 года Ашурков проживает в Лондоне, куда он бежал после того, как в России был объявлен в федеральный розыск по делу о мошенничестве с финансированием избирательной кампании Навального на пост мэра Москвы. При этом именно Ашурков свёл Навального со многими его спонсорами. По информации Pravda.ru, незадолго до инцидента между Ашурковым и Навальным произошёл конфликт на основе финансовых разногласий. Цена вопроса – 50 миллионов рублей. Именно на столько оппозиционер «кинул» своих зарубежных покровителей.

Однако Ашурков выступил лишь в роли катализатора, организаторами и исполнителями оказались британские спецслужбы, утверждает Pravda.ru. Редакция «Нового Дня» обратилась к политологу Рафаэлю Ордуханяну и попросила рассказать, действительно ли британцы могли использовать Ашуркова для покушения на Навального.

«Здесь совершенно понятно откуда уши растут. Мы не будем уподобляться многим ресурсам на Западе, которые уже обвинили во всем нас, мы подождем. Я убежден, что со временем наше государство серьезно займется расследованием, и мы в конце концов докопаемся до истины. Есть один очень немаловажный фактор: дело Скрипаля появилось в преддверии ЧМ по футболу, а дело Навального в преддверии пуска «Северного потока-2». Уж очень и очень подозрительно «своевременно» появляются все эти «Новички», – рассказал Ордуханян.

Эксперт также отметил, что нужно не просто найти причастную сторону, но назвать конкретные имена.

«То, что эта связь существует, и то, что действовали по этой цепочке МИ-5 и МИ-6, практически не вызывает особых сомнений. Мы только должны уточнить, кто из сотрудников этим конкретно занимался, и были ли были задействованы другие люди. Там же не один человек был, это совершенно ясно и понятно», – заявил политолог.

Также Ордуханян обратил внимание, что история с Навальным не нова. Ранее МИ-5 и МИ-6 уже занимались устранением своих отработанных марионеток.

«Точно также будет, как со смертью Березовского, когда стало понятно, что он работал в тесном контакте с МИ-5 и МИ-6. В конечном итоге, сейчас уже у специалистов не вызывает сомнений, кто стоит за убийством Березовского. Человека, когда стал не нужен, когда стал играть в другую игру, его моментально убрали. Навальный, который по всем подсчетам получает максимум 4-5% поддержки, понятно, что это уже отыгранная фигура. Тот самый случай, когда мертвый человек – он гораздо лучше, чем живой. Более полезен», – констатировал Ордуханян.

Как следует из слов эксперта, Ашурков действительно может быть причастен к организации покушения на Навального, возможно, даже выступить его инициатором, но основную работу выполнили британские спецслужбы.

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 07.09.20

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