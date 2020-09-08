Навальный лишился всех своих позиций в ФБК

Накануне, 7 сентября, стало известно, что скандальный российский блогер Алексей Навальный был выведен из комы. Но несмотря на то, что состояние основателя «Фонда борьбы с коррупцией» улучшается, обстановка в организации значительно изменилась.

По сообщению источника портала Runews24 в ФБК, за время отсутствия «оппозиционера» многое поменялось. Теперь внутри команды Навального идет борьба за вакантное место, которое ранее он занимал. Главным претендентом называют его соратницу Любовь Соболь, которая за это время не только взяла бразды правления в свои руки, но и получила доступ ко всем ресурсам организации. Возвращение босса рисует ей далеко не радужные перспективы.

Источник отметил, что стараниями Навального с Соболь произошли кардинальные перемены. Невооруженным взглядом видно, как юрист ФБК стала намного увереннее в себе. Навальный фактически смог создать копию самого себя, по крайней мере в манере поведения. При этом, как сообщается, политик зачастую обращался со своей подчиненной очень жестко. Поэтому Соболь вряд ли захочет лишаться той свободы, которая у нее появилась сейчас.

Кроме того, как отметил источник, соратница Навального не просто так стала новым лидером ФБК. На новый пост ее назначили те же люди, которые раньше поставили туда самого Навального.

По мнению источника, пока все находится на этапе «тестирования» Соболь. Стоит понимать, что Навальный не сам управлял фондом – за ним стояли серьезные люди, которые сейчас присматриваются к юристу ФБК. Однако Соболь вполне справляется, постепенно становясь первой фигурой в организации.

Возращение Навального также невыгодно менеджеру проектов «Фонда борьбы с коррупцией» Леониду Волкову, который надеется сохранить за собой полный контроль над региональными штабами и финансовыми потоками организации.

Так или иначе, главой ФБК уже давно были недовольны кураторы, планировавшие его отставку. Однако мало кто мог предположить, что произойдет с основателем фонда.

Стоит отметить, что подобный сценарий вполне реалистичен: издание «Правда.ру» отмечало, что Соболь уже пообещали должность неформального главы ФБК. Похоже, именно об этом ей в телефонном разговоре рассказал исполнительный директор организации Владимир Ашурков, который, скорее всего, может быть причастен к отравлению Навального.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что Волкову и Соболь крайне невыгодно возвращение босса, учитывая, что в их руках оказались громадные денежные ресурсы.

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 08.09.20

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