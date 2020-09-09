СМИ: Фигурант расследования об отравлении Навального Певчих работает на ФБК

Сотрудники «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК – признан иноагентом) продолжают игнорировать информацию о Марии Певчих, которая может быть причастна к отравлению Алексея Навального. Журналисты ФАН нашли еще несколько подтверждений данных, что с женщиной знакомы представители руководящего состава фонда.

Накануне стало известно, что Навальный вышел из комы. Об этом медики из ФРГ сообщили 7 сентября. Рядом с оппозиционером находится его супруга Юлия, а также пресс-секретарь Кира Ярмыш и другие сотрудники ФБК.

Вместе с ними была замечена и «посторонняя» девушка. Она не является публичным лицом и успешно скрывается от камер журналистов, из-за чего СМИ поначалу не обратили на нее должного внимания. Умолчали о ней и близкие Навального. Тем не менее, анализ имеющейся в сети информации позволил установить личность неизвестной женщины.

Как сообщало издание «Правда.ру» со ссылкой на близкий к оппозиционеру источник, в поездке в Новосибирск и Томск Навального и его подчиненных сопровождала некая Мария Певчих. Она является гражданкой РФ, при этом постоянно проживает в Лондоне, владеет сетью книжных и имеет обширные связи с оппозиционно настроенной частью российского олигархата. Как стало известно, в Россию она прибыла по заданию одного из спонсоров Навального Владимира Ашуркова, который числится как «исполнительный директор» ФБК.

Певчих с момента прибытия в РФ 7 августа находится рядом с Навальным. 15 августа она прибыла с ним в Новосибирск, откуда они отправились в Томск. Женщина проживала вместе с основателем ФБК в одном номере, чем могла воспользоваться, чтобы отравить оппозиционера. В пользу этой версии говорит то, что Певчих не села на самолет вместе с Навальным, а после его госпитализации вылетела не из Томска, а через Новосибирск, чем, вероятно, попыталась замести следы отравления. Она же сопровождала Алексея в Германию, причем летела туда специальным медицинским бортом, куда не пустили ни Ярмыш, ни супругу Навального Юлию. Журналисты также засняли Певчих у клиники «Шарите», где сейчас находится оппозиционер.

Аккумулировав всю имеющуюся в СМИ информацию, издание Moscow Post обратилась за комментариями к сотрудникам ФБК и попыталось узнать, знают ли они Марию Певчих. Записи разговоры были переданы в редакцию ФАН.

Директор ФБК Иван Жданов сослался на то, что не знает, кто такая Мария Певчих. «Ничего не комментирую, потому что не знаю, о чем речь», – заявил он.

Руководитель юридического отдела Вячеслав Гимади после вопроса занервничал и перенаправил журналистов к Кире Ярмыш. Сам же заявил, что не обладает полномочиями комментировать информацию, не связанную с юридическими вопросами.

Звонок Любови Соболь не дал ничего – сотрудница ФБК отказалась отвечать. Ярмыш входящие звонки сбросила, а телефон Юлии Навальный был вне зоны доступа.

Тем не менее, попытки руководящего состава ФБК «откреститься» от знакомства с Певчих выглядят странно, поскольку сотрудник фонда Геннадий Албуров и Ярмыш знакомы со скрытной девушкой, что подтверждается фотографией, сделанной в Москве у Белорусского вокзала в 2019 году. На снимке запечатлены Албуров, Шаведдинов, Ярмыш и Певчих.

На дату снимка указывают сразу несколько фактов. Во-первых, присутствие на нем Руслана Шаведдинова, который в данный момент проходит службу на Новой Земле. Во-вторых, на фоне оппозиционеров видна часть фасада Белорусского вокзала, которая недавно была отремонтирована.

В 2018 году здание выглядело следующим образом:

Двумя годами позднее так:

Установить это помог сервис «Яндекс.Панорамы». Вероятно, что сотрудники ФБК встретили Певчих по прибытии в Россию. Приведенная информация говорит о том, что указанные лица не могут отрицать своего знакомства с девушкой.

Данные о том, что Певчих работает с ФБК и Навальным уже более 10 лет подтверждают и другие источники. Журналист Олег Кашин в эфире «РадиоКП» сначала не удивился присутствию Певчих вместе с Навальным в сибирской командировке.

«И я легко в это поверю, потому что знаком с Марией Певчих, поскольку я живу в Лондоне, она живет в Лондоне. Это один из множества вот таких незаметных сотрудников Фонда борьбы с коррупцией. Таких же, как Кира Ярмыш», – сообщил он.

Позднее Кашин более пристально проанализировал информацию о скрытной девушке, подчеркнув, что она не является «простым сотрудником» ФБК.

«Я совершенно сказал не то, что думаю. Совершенно не простая, совершенно не такая, и, честно говоря, думаю о ней уже сутки, чего и всем желаю», – сказал Кашин и анонсировал выход колонки, посвященной девушке.

С каждым разом появляется все больше доказательств в пользу версии о причастности Марии Певчих к отравлению Навального. Примечательно, что в ФБК упорно отрицают знакомство с женщиной, которая не дает комментариев и скрывается от СМИ. Данная информация ставит под сомнения заявления членов ФБК в заинтересованности проведения расследования.

Журналисты ФАН направили официальный запрос в «Фонд борьбы с коррупцией». Если организация проигнорирует сообщение СМИ, то их молчание можно будет истолковать как согласие с выводами журналистов. Любой ответ, связанный с отрицанием знакомства, только усилит подозрения в отношении Певчих и сотрудников ФБК.

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 09.09.20

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