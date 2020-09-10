В СовФеде обвинили Вашингтон в попытках разжечь протесты в России

Временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета выступила с заявлением, в котором обвинила Вашингтон во вмешательстве во внутренние дела России, связала события в Белоруссии с попыткой дестабилизировать ситуацию в РФ и предупредила о попытках «структур Ходорковского» воспользоваться сентябрьскими выборами для проведения «своих ставленников» в региональные заксобрания.

Как заявил глава комиссии сенатор Андрей Климов, после принятия поправок к Конституции, которые укрепили российский суверенитет, «Вашингтон и его иностранные партнеры не оставили попыток вмешательства в наши внутренние дела, и стремятся повысить результативность такого рода действий любой ценой». События июля и августа показывают справедливость такого рода выводов, заявил Климов, пояснив, что выводы комиссии основаны на проведенном летом мониторинге.

В частности, с попыткой дестабилизации политической ситуации в России комиссия связала события в Белоруссии. «Был использован сценарий, разработанный в Соединенных Штатах, и названный «Содействие либерализации Белоруссии», – сообщил сенатор. – План был приурочен к президентским выборам в Республике Беларусь и осуществлялся под американским кураторством через специальные службы и политических деятелей Украины, Польши и стран Балтии».

Происками Вашингтона объяснили в Совете Федерации и появление «очагов политической напряженности в глубинке» в преддверии выборов 13 сентября. Так, по мнению сенаторской комиссии, расчет внешних врагов страны был на то, что «Навальный и его группа ФБК смогут разжечь протестные настроения в том числе в Новосибирской и Томской областях, где проходят выборы в Законодательные собрания». Но этот план сорвался, поскольку «российская политическая система в очередной раз показала устойчивость к попыткам внешнего давления». «Когда фиаско группы Навального стало очевидным, и случилось его так называемое отравление», – сделал вывод сенатор Климов.

Ситуация с оппозиционером выгодна тем, кто считает Россию своим геополитическим противником и противоправными методами добивается смены политического строя, полагают в комиссии Совета Федерации.

Климов напомнил, что ранее глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин «не исключил связи отравления Навального с действиями иностранных спецслужб».

При этом комиссия СовФеда связала с происками внешних врагов страны и технологию «Умного голосования», которую, по словам Климова, поддерживали американские платформы, включая Google и Facebook, а также «небезызвестный «Голос», который также аффилирован с зарубежьем».

«В целях дестабилизации политической ситуации в России из-за рубежа, в том числе через структуры Ходорковского, делаются попытки проведения в органы региональной власти и местного самоуправления их ставленников», – сообщил сенатор, отметив, что подобные попытки комиссия зафиксировала в Новгородской, Владимирской, Ивановской областях и Республике Татарстан.

«Среди потенциальных агитаторов и пропагандистов встречаются бывшие журналисты, в том числе солидных СМИ», – заявил Климов, пояснив, что имеет в виду команду журналистов «Ведомостей», которая перешла в проект VTimes, связанный с голландцем Дерком Сауэром, «уже давно замеченным на ниве поддержки оппозиционных российских изданий».

Во второй половине сентября комиссия Совфеда соберется вновь и оценит ситуацию с учетом прошедшего единого дня голосования, заявил Климов. Сенатор пообещал, что законодатели рассмотрят и «предложения по адекватному реагированию на новые внешние вызовы в соответствии с требованиями обновленной российской Конституции».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 10.09.20

Военные вертолеты принялись за тушение очередного пожара в порту Бейрута. / Захар Прилепин допустил проведение референдума о социальных гарантиях. / Лавров: Россия поддержит любые договоренности, добровольно достигнутые между Белградом и Приштиной. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»