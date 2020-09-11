МВД ищет сбежавшую спутницу Навального: следствие установило хронологию пребывания оппозиционера в Томске

Российские правоохранительные органы восстановили хронологию пребывания оппозиционера Алексея Навального в Томске перед отравлением. Как сообщила пресс-служба УМВД на транспорте в СФО, в настоящий момент следствие ищет одну из сопровождающих политика Марину Певчих, которая уехала в ФРГ.

Известно, что полиция установила маршрут передвижения Навального, его сопровождающих и круг общения. Также определены места его проживания и посещения – гостиница «Xander Hotel» с рестораном «Velvet», съемная квартира, где проходила рабочая встреча сторонников Навального, «Венская кофейня» в аэропорту города Томска – именно там он принимал пищу и употреблял напитки, в том числе вино и алкогольный коктейль.

В ведомстве также сообщили, что на сегодняшний день опрошены 5 из 6 сопровождавших Навального: Владлен Лось, Георгий Албуров, Илья Пахомов, Кира Ярмыш и Павел Зеленский.

При этом следствие разыскивает Марину Певчих, которая также находилась с Навальным в поездке. Но 20 августа уклонилась от дачи объяснений, а 22 августа, по имеющимся данным, она вылетела в Германию. В настоящее время ее местонахождение устанавливается.

Кроме этого, устанавливается местонахождение пассажиров, летевших в одном самолете с Навальным, а также его лечащий врач и медицинская клиника в Москве, где он проходил лечение.

В МВД также подчеркнули, что российская сторона готовит дополнительный запрос об оказании правовой помощи в ФРГ, который будет включать в себя ходатайство о возможности присутствия следователей органов внутренних дел Российской Федерации, проводящих проверку по данному факту, и российского эксперта при проведении немецкими коллегами следственных действий с Навальным, врачами и экспертами, в том числе при получении объяснений, с возможностью задавать уточняющие и дополнительные вопросы.

Как сообщал РИА «Новый День», Навальный проходит лечение в клинике «Шарите» в Берлине, куда его доставили в коме 22 августа из Омска.

Правительство Германии заявило, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом типа «Новичок». Россия отрицает это, заявляя, что до сих пор не представлено никаких доказательств того, что Навальный был отравлен.

Министры иностранных дел экономически развитых стран, входящих в группу G7, во вторник решительно осудили «нападение на Навального», которое, по их словам, было «подтвержденным отравлением».

Американская сторона уже намекнула на причастность российских властей к «отравлению Навального». Так, госсекретарь США Майк Помпео, сказал, что инцидент дорого обойдется РФ.

9 сентября российский МИД выступил с протестом из-за «голословных обвинений и ультиматумов в адрес России в контексте заболевания и госпитализации российского гражданина А.Навального». В министерстве заявили, что Берлин использует инцидент для дискредитации РФ на международной арене.

Накануне российские эксперты предупредили, что инцидент с госпитализацией Навального может стать причиной нового системного кризиса в отношениях между Россией и Западом, схожего по силе с украинским конфликтом в 2014 году.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 11.09.20

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