Полиция ищет Марию Певчих, подозреваемую СМИ в отравлении Навального

Заподозренная прессой в отравлении скандального российского политика Алексея Навального Мария Певчих уклонилась от общения с полицией, следует из сообщения управления МВД России на транспорте по Сибирскому федеральному округу. Как сообщается, девушка выехала за границу 22 августа.

Масштабное расследование по делу об отравлении Навального провели корреспонденты издания «Правда.ру». Они первыми сообщили о том, что Певчих сопровождала оппозиционера в поездке, после которой он оказался в коме.

Напомним, девушка проживает в Великобритании, владеет там сетью книжных магазинов и имеет связи с российскими олигархами. Согласно журналистскому расследованию, в Россию она прилетела по заданию соратника Навального Владимира Ашуркова, исполнительного директора ФБК.

По данным издания, Певчих проживала в одном номере с Навальным, и легко могла стать его отравительницей. Также она не полетела вместе с ним одним рейсом из Томска в Москву, а только позже прилетела в Омск, когда его госпитализировали. Такой маршрут позволил ей не оставить следов пребывания на месте отравления. После она сопроводила Навального в Германию на борту санитарного самолета, куда не пустили даже жену оппозиционера.

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 11.09.20

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