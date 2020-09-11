Лукашенко приедет в Москву 14 сентября: подробности держатся в секрете

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приедет с визитом в Москву 14 сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Будет рабочий визит, у него будет общение с президентом Путиным», – цитирует его слова «Интерфакс».

Песков отметил, что протокольная часть начала встречи двух президентов «будет транслироваться», но сказал, что проведение пресс-конференции по завершении мероприятия не планируется. Об основных итогах переговоров Кремль проинформирует, заверил пресс-секретарь. Он не уточнил, где именно будет проходить встреча – в Кремле или Ново-Огарево.

Кроме прочего, Песков отрицательно ответил на вопрос, планируется ли подписание документов по итогам переговоров президентов.

Как сообщал РИА «Новый День», 30 августа стало известно, что в ходе телефонного разговора Путин и Лукашенко договорились о личной встрече в Москве. 2 сентября в Москве прошли переговоры глав МИД России и Белоруссии Сергея Лаврова и Владимира Макея. 3 сентября Минск посетил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

8 сентября Лукашенко дал интервью российским СМИ, в котором заявил о консолидированной позиции Москвы и Минска в вопросе оппозиционных протестов – «если Беларусь рухнет, следующей будет Россия». Он также признал, что возможно «немного пересидел» в должности главы государства, но подчеркнул, что просто так уходить не намерен.

Напомним, президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа. Действующий президент страны Александр Лукашенко, по данным ЦИК, получил 80% голосов. Это вызвало массовые протесты по всей стране.

Москва, Мария Вяткина

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