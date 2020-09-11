В сервисе «Сбербанк Онлайн» зафиксированы сбои

В работе сервиса «Сбербанк Онлайн» начались сбои. Как следует из данных портала Downdetector, около 66% жалоб связано с трудностями при переводе денег, 27% – со входом в систему, 5% – с совершением платежа со счета.

Судя по графику на сайте, проблемы начались около 9-10 утра, с этих пор число обращений клиентов только увеличивается.

Чаще всего о проблемах сообщают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Самары, Уфы, Екатеринбурга и Челябинска.

В Сбербанке подтвердили эту информацию. «Сейчас в Сбербанк Онлайн у части клиентов могут наблюдаться затруднения при совершении переводов по вкладам. Наши специалисты уже исправляют ситуацию. Приносим извинения за доставленные неудобства», – пишет телеграм-канал банка.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 11.09.20

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