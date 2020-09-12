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Суббота, 12 сентября 2020, 13:51 мск

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Глава Мосгорсуда может стать советником Собянина

Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова, направившая заявление о прекращении ее полномочий с 23 октября в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС), может стать советником или помощником мэра Москвы Сергея Собянина, передает РБК со ссылкой на источники, близкие к столичному правительству.

Как сообщается, Егорова в случае назначения будет отвечать за взаимодействие с судами.

Накануне стало известно, что глава Мосгорсуда направила заявление о прекращении полномочий судьи, которое будет рассмотрено 22 сентября.

В августе ВККС одобрила кандидатуру председателя Южного окружного военного суда Михаила Птицына на должность главы Мосгорсуда. Он был единственным, кто подал заявку на замещение вакантной должности.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 12.09.20

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