Лукашенко это еще «аукнется»: Миронов заявил, что у белорусов есть основания для протестов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко совершил ошибку, выбрав тактику жесткого подавления протестов. Как считает лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, у белорусов были основания для выступлений, и силовые методы «аукнутся» нынешней власти. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», политик заявил сегодня на пресс-конференции в Москве.

Как считает Миронов, победа Лукашенко на выборах была не такой убедительной, как пытается преподнести официальный Минск. «Я общался с опытными людьми, настоящими патриотами своей страны, белорусами, которые находились там во время выборов и сейчас. Я уверен, что Лукашенко победил на выборах, но, конечно, не с 80% – значительно меньше», – сказал он.

По его оценке, более реальные цифры – около 60%, а в Минске еще меньше. «Причин для возмущения у людей было более чем достаточно. То, как поступили с ними, особенно в первые дни – очень жестоко, несправедливо и неадекватно. Я категорически не приветствую, более того, считаю недопустимым применение силы в сторону собственного народа. Здесь, мне кажется, Лукашенко делает и сделал уже большую ошибку, которая рано или поздно аукнется ему в будущем. А какое будет будущее – решать белорусам», – подчеркнул Миронов.

Лидер «Справедливой России» также выразил уверенность, что протесты в Юелоруссии носят внутренний характер. «Да, есть провокации, но я считаю неправильно, когда говорят о каких-то пятых колоннах – нет там их. Это люди, белорусы, наши братья, которые возмущены, они устали и высказывают свою позицию. Власть в лице Лукашенко должна слышать свой народ, нельзя гнуть его через колено, это – недопустимо. Я не сомневаюсь в его победе в Белоруссии, но убежден, что возможен только диалог, а не силовой метод», – сказал он.

В этой связи Миронов также подчеркнул, что вмешательство третьих стран в процесс также недопустимо. «Я убежден, что вся ситуация – внутреннее дело наших братьев белорусов. Ни в коем случае не нельзя допускать никакого вмешательства, ни со стороны России, ни со стороны Польши, стран Прибалтики, либо ЕС, я уже не говорю о заокеанском Вашингтонском обкоме. Сами разберутся», – пояснил он.

«Но я уверен, что ситуация не рассосется сама собой. Мы видим продолжение активности в Белоруссии, в том числе от женщин, которых опять же очень жестко разгоняют», -добавил Миронов.

Комментируя сегодняшние переговоры между Лукашенко и президентом РФ Владимиром Путиным, лидер «Справедливой России» отметил, что встреча покажет, «насколько реалистично смотрит на ситуацию у себя в стране Александр Григорьевич Лукашенко». «Думаю, что на переговорах будут решаться вопросы более тесной интеграции. У нас Союзное государство, давным-давно идут разговоры о более глубоком экономическом сотрудничестве. В свое время Лукашенко считал, что это ему не нужно. Сейчас посмотрим», – сказал он.

По мнению политика, переговоры в Сочи должны быть интересными. «Посмотрим, что будет оглашено. В любом случае, я уверен, что нашим братским народам жить вместе, жить единой судьбой. Уверен, что так и будет в конечном итоге», – заключил Миронов.

Как сообщал «Новый День», сегодня в Сочи стартовали переговоры между Путиным и Лукашенко.

8 сентября Лукашенко дал интервью российским СМИ, в котором заявил о консолидированной позиции Москвы и Минска в вопросе оппозиционных протестов – «если Беларусь рухнет, следующей будет Россия». Он также признал, что возможно «немного пересидел» в должности главы государства, но подчеркнул, что просто так уходить не намерен.

Напомним, президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа. Действующий президент страны Александр Лукашенко, по данным ЦИК, получил 80% голосов. Это вызвало массовые протесты, которые продолжаются более месяца.

Москва, Мария Вяткина

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