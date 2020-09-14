«Очень рад вас видеть…» Путин и Лукашенко встретились в Сочи

Сегодня лидеры России и Белоруссии впервые после президентских выборов в этой стране встретились в Сочи. Владимир Путин сказал, что очень рад видеть своего гостя и еще раз поздравил белорусского коллегу с победой, и назвал логичным, своевременным и целесообразным его предложение начать работу по Конституции.

«Мы видим, конечно, все знаем, что в Белоруссии происходят внутриполитические события, связанные как раз с этими выборами, – сказал Путин. – Вы нашу позицию хорошо знаете: мы за то, чтобы белорусы сами, без всяких подсказок и давления извне, в спокойном режиме и в диалоге друг с другом разобрались в этой ситуации и пришли к общему решению, как выстраивать свою работу дальше».

Президент РФ заверил, что Россия остается приверженной всем ранее достигнутым договоренностям, включая договоренности о Союзном государстве и ОДКБ. «Мы рассматриваем Беларусь как нашего ближайшего союзника, и безусловно как я уже вам говорил неоднократно в телефонных разговорах, выполним все взятые нами на себя обязательства», – подчеркнул он.

Путин напомнил о визите в Белоруссию российского премьер-министра Михаила Мишустина, который провел в Миске большие переговоры, «успешные по всем направлениям, в том силе и в финансовой сфере». В частности, отметил он, была достигнута договоренность о том, что Россия предоставит Белоруссии кредит в полтора миллиарда долларов. «Мы это исполним, сейчас, насколько известно, наши министры финансов ведут на этот счет работу на профессиональном уровне», – пояснил он. Кроме того, речь идет о совместной работе в оборонной сфере и военной области – в частности, совместных учениях.

«Белоруссия будет первой страной, которая получит нашу антивирусную вакцину против ковид-19, и уже начала участвовать в последней стадии ее испытаний», – отметил Путин.

В свою очередь, Александр Лукашенко, слова которого цитирует РБК, поблагодарил президента России, отметив, что «столько конспирологического было накануне нашей встречи, поэтому все, что вы сказали, очень важно». «Хочу вас поблагодарить не за то, что мы исполняем договоры – это естественно, – заявил Лукашенко. – Вы поступили очень порядочно по-человечески. Поэтому лично вас благодарю и всех россиян, всех тех, кто был причастное к тому, чтобы поддержать нас в это поствыборное время».

Глава Белоруссии заявил, что истинное положение дел в стране отличается от картины, которую создают СМИ, и подчеркнул, что «главное – не переходить черту».

«Есть красные линии, вам тоже это известно, больше чем мне, вам пришлось эти линии чертить по Чечне, когда вы стали еще совсем молодым президентом», – сказал он, отметив, что в Белоруссии «пока эти красные линии никто не нарушал». «Пока эта бодяга туда-сюда качается», – пояснил Лукашенко.

Лидер Белоруссии пообещал поднять эту тему в рамках ОДКБ и ЕвразЭС и поблагодарил Путина за то, что он «продемонстрировал, что белорусские границы – это границы Союзного государства, и никому не позволено бряцать там оружием».

Текущие трудности в экономике будут преодолены, подытожил Путин. Он выразил надежду, что кредит, который Россия в ближайшее время планирует предоставить Белоруссии, «соответствующим образом отразится и на финансовых рынках».

Сочи, Алевтина Белова

Сочи. Другие новости 14.09.20

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