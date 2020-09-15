«Это же кощунство!..» Жириновский предложил очистить Красную площадь от могил

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поддержал идею перезахоронения тел всех государственных деятелей, чьи могилы находятся на Красной площади. «Не надо ставить никого в известность. Это решает комендант Кремля», – заявил главный либерал-демократ страны в Госдуме перед открытием осенней сессии нижней палаты парламента.

«Союз архитекторов – молодцы. Убрать все захоронения, все. Слово «Ленин» употреблять не надо, русское слово «все», – заявил политик. – И [перезахоронить] по месту захоронения родственников. Нельзя на Красной площади, где играют в футбол, [проходят] ярмарки, праздники, концерты, Новый год, – [устраивать] кладбище. Это же кощунство – лежат в могилах сотни людей, а здесь отплясывают и пьют шампанское».

По мнению Жириновского, на Красной площади надо «очистить все и не выдумывать, что это кому-то дорого». «Никто же не уничтожает захоронения, это перенос, – подчеркнул он. – Это нужно сделать. Не надо ставить никого в известность. Это решает комендант Кремля: подвезли фуры, загрузили, и отправили всех вон, в Мытищи».

После этого родственники должны решать, что делать с телами, считает лидер ЛДПР. «Всех в крематорий, кто лежит там в гробах», – заключил Жириновский, предложив похоронить генерального секретаря Леонида Брежнева на городском кладбище в Набережных Челнах – именно этот город в советские годы был переименован в Брежнев.

Москва, Татьяна Дорофеева

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