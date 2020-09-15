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Вторник, 15 сентября 2020, 13:43 мск

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«Это же кощунство!..» Жириновский предложил очистить Красную площадь от могил

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поддержал идею перезахоронения тел всех государственных деятелей, чьи могилы находятся на Красной площади. «Не надо ставить никого в известность. Это решает комендант Кремля», – заявил главный либерал-демократ страны в Госдуме перед открытием осенней сессии нижней палаты парламента.

«Союз архитекторов – молодцы. Убрать все захоронения, все. Слово «Ленин» употреблять не надо, русское слово «все», – заявил политик. – И [перезахоронить] по месту захоронения родственников. Нельзя на Красной площади, где играют в футбол, [проходят] ярмарки, праздники, концерты, Новый год, – [устраивать] кладбище. Это же кощунство – лежат в могилах сотни людей, а здесь отплясывают и пьют шампанское».

По мнению Жириновского, на Красной площади надо «очистить все и не выдумывать, что это кому-то дорого». «Никто же не уничтожает захоронения, это перенос, – подчеркнул он. – Это нужно сделать. Не надо ставить никого в известность. Это решает комендант Кремля: подвезли фуры, загрузили, и отправили всех вон, в Мытищи».

После этого родственники должны решать, что делать с телами, считает лидер ЛДПР. «Всех в крематорий, кто лежит там в гробах», – заключил Жириновский, предложив похоронить генерального секретаря Леонида Брежнева на городском кладбище в Набережных Челнах – именно этот город в советские годы был переименован в Брежнев.

Москва, Татьяна Дорофеева

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