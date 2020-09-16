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Среда, 16 сентября 2020, 18:52 мск

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В Москве вынесен первый судебный приговор за фейк о коронавирусе

В Москве вынесен первый приговор за распространение фейковой информации, касающейся ситуации с коронавирусом. Москвичку Екатерину Храпченкову Нагатинской суд столицы отправил на обязательные работы из-за публикации в соцсетях.

Как сообщили в пресс-службе суда, женщина в своих аккаунтах распространила ложную информацию «о продаже в одном из магазинов «Дикси» защитных масок с китайской маркировкой, которые, якобы, были отправлены в Россию в качестве гуманитарной помощи».

В итоге суд признал женщину виновной по ст. 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан). В качестве наказания ей назначено 120 часов обязательных работ.

Как сообщал «Новый День», о задержании 38-летней москвички в мае сообщал Следственный комитет – прессе было предоставлено даже оперативное видео, в котором женщину сопровождало трое человек в штатском. В видеоролике, который она опубликовала на «Фейсбуке», утверждалось, что в магазинах столицы продаются медицинские маски, которые должны раздаваться бесплатно, так как являются гуманитарной помощью. В действительности на упаковках с масками были размещены сведения о сертификации товара.

Москва, Алевтина Белова

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