Помощь Навальному в виде миллиона от Пригожина не дошла до адресата

Пожертвование в размере миллиона рублей от петербургского бизнесмена Евгения Пригожина на лечение Алексея Навального вернулось на счет предпринимателя, который оказался единственным, кто официально оказал финансовую помощь оппозиционеру. Берлинская клиника «Шарите» не приняла деньги. До получателя средства так и не дошли.

В пресс-службу компании «Конкорд» поступил запрос от портала t-online.de. Немецкие корреспонденты хотели узнать, правда ли, что Евгений Пригожин получил обратно деньги, перечисленные им ранее на лечение Алексея Навального. Ответ был положительным.

Согласно сообщению пресс-службы компании «Конкорд», отказ «Шарите» мог быть обусловлен тем фактом, что предприниматель находится под санкциями. Второй причиной возврата может быть нежелание немецкой клиники отчитываться перед российским бизнесменом за потраченные средства.

Ранее Пригожин уже переводил в Charite деньги на лечение основателя ФБК. Сумма составляла 107 000 рублей. Ее бизнесмен отправил 1 сентября. После этого клиника отчиталась за полученные средства, и петербургский предприниматель отправил на счет медицинского учреждения еще 1 миллион рублей. Этой суммы должно было хватить для полного выздоровления Навального.

Москва, Екатерина Попова

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