В Совфеде зафиксировали попытки «канализировать» протест в Хабаровске в антироссийскую кампанию

Временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета зафиксировала новые попытки иностранного вмешательства во внутренние дела России. Речь идет о протестах в Хабаровске, отравлении Навального и так называемом «Умном голосовании», которое некоторые сенаторы называют «унылым». Об этом заявил глава комиссии Андрей Климов на брифинге в Москве.

«Оно (умное голосование) было предложено с площадки «Фонда борьбы с коррупцией», – обратил внимание Климов, и почему-то перешел к разговору о некоей организации ФНБ. – Вот эта ФНБ организация в тот момент, когда это разрабатывалось, была официально признана в России иностранным агентом. На основании совершенно конкретных данных. Тут даже доказывать нечего, потому что иностранный агент и проводил, и реализовывал эту самую практику так называемого «Умного голосования»».

Климов заявил, что «есть много других фактов на этот счет», однако этот является самым главным. По его словам, речь об «Умном голосовании» пойдет на заседании комиссии, которое запланировано на 24 сентября.

Кроме того, члены комиссии намерены обсудить «новые медиа-ресурсы в Интернете». «Мы видели, как это отрабатывается на белорусских событиях, – пояснил сенатор. – Когда с территории Польши некто – понятно, что за ним стоят очень серьезные специалисты, причем видимо не только польские – по сути дирижирует белорусскими событиями, и нечто подобное пытаются сейчас выстроить на перспективу в отношении нашей страны».

Сенатор заверил, что у комиссии «есть достаточно серьезные данные», что ряд опытных российских журналистов «фактически ангажированы структурами, которые имеют голландские корни». «Новый День» уже сообщал, что на предыдущем брифинге Климов фактически обвинил бывший журналистский коллектив «Ведомостей» в том, что они являются «потенциальными агитаторами и пропагандистами» иностранных сил, поддерживающих российскую оппозицию.

Темой обсуждения на заседании станет и ситуация с отравлением оппозиционера Алексея Навального. «То, что сегодня довольно активно обсуждается главным образом за рубежом – это так называемая история с Навальным и «Новичком» так называемым, ядом, – уточнил Климов. – Мы будем анализировать, как вся эта история преподносилась определенным набором иностранных СМИ, набор этих СМИ нам хорошо известен, и в ядре этого набора – СМИ-иноагенты, установлении по российскому законодательству, и они сыграли зловредную роль буквально с первых минут после того, как на лентах появились соответствующие сообщения еще 20 августа в связи с гражданином Навальным».

Еще один блок вопросов, который рассмотрит комиссия, касается «попытки канализировать, то есть переключить, переориентировать протестные настроения в Хабаровске», сообщил сенатор. Массовые народные выступления начались после задержания теперь уже бывшего губернатора Сергея Фургала, однако комиссия Совфеда усмотрела там попытку «перевести эти события в Хабаровске в русло широкой антироссийской компании для дестабилизации ситуации, прежде всего, на Дальнем Востоке». «Эти попытки успехом не увенчались, но факты вмешательства были зафиксированы», – подчеркнул Андрей Климов.

Комиссия обсудит также ситуацию в Белоруссии. По словам Климова, еще в прошлом году у сенаторов появилась информация о том, что США попытаются воспользоваться «запланированными, заранее известными» выборами президента Белоруссии, и будут «содействовать либерализации» республики. «То, что мы видели – это и было тем самым содействием, – заявил он. – Но оно было заранее ориентировано прежде всего не на Минск, а на Москву. То есть предполагалось, что эта ситуация будет транслирована и приложена к российской повестке, а конечная ее цель на самом деле – это дестабилизация России, о чем говорится в тех американских документах, которые нам хорошо известны». Подробностей об этих американских документах сенатор не сообщил. «Белорусская тема» заслуживает отдельного разговора, подчеркнул Климов, поэтому комиссия планирует посвятить ей отдельное заседание.

Москва, Татьяна Дорофеева

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