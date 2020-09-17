«Факт отравления Навального не доказан»: в Совфеде считают, что из оппозиционера пытаются сделать сакральную жертву

Оппозиционера Алексея Навального, попавшего в больницу с отравлением, его сторонники пытаются преподнести как сакральную жертву. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил глава временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов. По его словам, сам факт отравления Навального до сих пор не доказан.

«Я не знаю, что на самом деле с ним случилось. Это должны специалисты выяснить. Но это подается как сакральная жертва», – сказал Климов.

При этом сенатор сравнил историю с Навальным с ситуацией гибели участников украинского Майдана. «Когда сейчас стали выяснять, кто там в этом списке «Небесной сотни», то оказалось, что многие люди просто погибли по разным причинам, или умерли по естественным причинам, или бытовая какая-то ситуация сложилась. И многие из них не имели никакого отношения к ситуации на Майдане, и никакими революционерами никогда не числились, – сказал Климов. – Это просто люди, которые примерно в эти дни или умерли, или что-то с ними случилось».

В этой связи сенатор подчеркнул, что доказательств отравления Навального пока нет. «Не доказан факт самого по себе отравления, тем более не доказан факт, что отравили», – сказал он.

«В русском языке слово «отравление» имеет разное значение. «Отравление» – может быть, отравился. Или, может быть, «отравили». Но в правовом отношении это совершенно разные истории», – пояснил Климов.

Сенатор напомнил, что германские власти так и не предоставили российской стороне информацию и данные о болезни Навального. «Как вести даже доследственную проверку, когда основные фигуранты уже эвакуированы?» – отметил он.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 17.09.20

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