«Выжать из народа все»: вместо роста доходов россиян ждет налоговый гнет

Оптимистичные заявления представителей правительства РФ о скором росте реальных доходов населения оторваны от реальности. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал экономист, вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский. По его оценке, в действительности россияне должны готовиться к ужесточению налогового гнета.

Экономист назвал нереалистичными заявления премьер-министра РФ Михаила Мишустина и главы минэкономразвития Максима Решетникова о возобновлении роста российской экономики к концу 2021 года и восстановлении реальных доходов населения. «Я не верю в рост доходов и ожидаю социального кризиса. Нужно смотреть не что они говорят, а что они делают. Они налоги повышают. Вчера была новость о повышении акцизов на табак и планах обложить дополнительными налогами добывающие компании – все, что связано с металлургией», – подчеркнул Вязовский.

Эксперт напомнил, что по итогам этого года дефицит бюджета ожидается в 4 трлн рублей. «А может и все 5 трлн. Правительство взяло курс на затыкание дыр», – уверен он.

При этом Вязовский отметил, что занимать на внешних рынках Россия не может из-за санкционных ограничений, поэтому «брать» будут у населения. «Значит – нужно все это выжать из народа. Дела расходятся со словами, вот в чем суть. Следите за руками и смотрите, что на самом деле делают. Мишустин же не зря пришел в премьер-министры. Он – человек, который возглавлял налоговую службу, перед ним стоят конкретные задачи. Налоговый гнет в Росси будет расти. А от чего будут расти доходы в следующем году? Я не знаю. Может, конечно, цены на нефть вырастут и через бюджет будут распределены населению, но этого тоже не ожидается. Более того, цены на нефть начали падать», – сказал он.

Экономист также обратил внимание, что эпидемиологическая обстановка в стране и мире также остается тревожной. «Ковид не побежден. Нам что-то обещают, говорят по вакцину, но эффективность ее неясна. Значит, вторая волна коронавируса, которая в Европе уже, кажется, официально объявлена, и нам грозит тоже. У нас просто есть временной лаг: то, что у них сейчас, приходит в Москву через две недели-месяц, в Россию – еще через две недели», – считает эксперт.

Согласно его прогнозу, ситуация в России к концу года будет ухудшаться. «Мы идем к концу года в не очень хорошем положении. Нас еще ждут какие-то новые санкции из-за Навального – тема не ушла, что бы ни говорили пропагандисты», – заключил Вязовский.

Как сообщал «Новый День», накануне министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что реальные доходы населения восстановятся и полностью отыграют коронавирусные потери при сохранении инфляции вблизи 4%. В текущем году ожидается рост на 1,5% реальных заработных плат вместо спада на 3,6%, который министерство прогнозировало ранее.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин со своей стороны заявил, что у российской экономики есть необходимый запас прочности. Уже к концу следующего года российская экономика выйдет на траекторию устойчивого роста, и далее будет расти темпом не менее 3% ежегодно.

Согласно бюджетным планам кабинета министров на предстоящую трехлетку, внутренний госдолг России из-за коронавирусного кризиса к концу 2023 года возрастет до 21,3% ВВП – 28,3 трлн рублей. Расходы на обслуживание госдолга возрастут практически вдвое: с 900 млрд рублей в 2020 году более чем до 1,6 трлн рублей в 2023 году.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 17.09.20

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