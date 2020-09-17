«За заслуги…» Путин наградил Медведева орденом

Президент РФ Владимир Путин наградил экс-премьера, заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Как следует из указа главы государства награда присвоена «за заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу».

Напомним, Медведев был назначен на пост заместителя председателя Совета безопасности РФ в январе нынешнего года, хотя ранее такой должности не существовало, указ о ее создании также был подписан в январе. В начале 2020 года Медведев объявил об отставке правительства после послания Путина Федеральному собранию с предложением внести изменения в Конституцию РФ.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 17.09.20

В Подмосковье заповедную зону «пытаются освоить» под строительство базы отдыха: против владельцев подан иск. / Министр просвещения назвал число закрытых из-за коронавируса школ. / «Выжать из народа все»: вместо роста доходов россиян ждет налоговый гнет. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»