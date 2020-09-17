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Четверг, 17 сентября 2020, 14:51 мск

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«За заслуги…» Путин наградил Медведева орденом

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин наградил экс-премьера, заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Как следует из указа главы государства награда присвоена «за заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу».

Напомним, Медведев был назначен на пост заместителя председателя Совета безопасности РФ в январе нынешнего года, хотя ранее такой должности не существовало, указ о ее создании также был подписан в январе. В начале 2020 года Медведев объявил об отставке правительства после послания Путина Федеральному собранию с предложением внести изменения в Конституцию РФ.

Москва, Светлана Антонова

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