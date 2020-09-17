«Почему их полномочия не прекращены?» Мосгордума начала политический сезон со скандала

В Мосгордуме начало нового политического сезона не обошлось без скандала. Сегодня на заседании комиссии по культуре и массовым коммуникациям выяснилось, что решения об установке памятников в Москве могли принимать сами авторы этих произведений. После этого депутат Елена Шувалова предложила вообще снять с повестки дня заседания столичного парламента вопрос о формировании нового состава комиссии – потому что с установкой памятников в Москве творится вакханалия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о возможном нарушении сообщил депутат от «Яблока» Евгений Бунимович. Согласно положению о комиссии Мосгордумы по монументальному искусству, полномочия ее члена прекращаются досрочно, если комиссия рассматривает вопрос установки в столице произведения монументального искусства, автором или соавтором которого является этот член комиссии. «Здесь все люди очень уважаемые, я даже не хочу это обсуждать, – отметил Бунимович. – Но я обнаружил в этом списке людей, которые были в этой комиссии до сегодняшнего дня – там прямо написано, что они были в комиссии – и в то же время, они являются авторами тех произведений, которые за эти годы были установлены в Москве. Почему их полномочия не прекращены? Это непонятно».

«Может быть, это наша недоработка, что мы допустили это. Мы должны, наверное, за этим более четко следить, – примиряюще сообщил председатель комиссии «единоросс» Евгений Герасимов. – Если в дальнейшем такие случаи появляются, мы должны жестко стоять на этой формулировке». Депутат пояснил, что был случай, когда автор памятника действительно вошел в состав комиссии, однако это произошло уже после принятия ею решения об установке данного произведения искусства.

В правовом управлении аппарата Мосгордумы, как выяснилось, при рассмотрении кандидатур, представленных в новый состав комиссии, этот вопрос не изучали. «Мы смотрели кандидатуры вновь, а работу предыдущей мы не оценивали. Я согласна с Евгением Владимировичем, были такие моменты – наверняка мы это не проверяли, мы не надзорный, не контролирующий орган. Но то, что на нашей памяти, эти памятники были установлены до того, как эти авторы стали членами комиссии. В основной массе», – заявила первый заместитель главы правового управления Оксана Минченкова.

«Это не так, – возразил Бунимович. – Памятники были установлены после».

«Вы немножко не так, как я, сказали, – поправил сотрудницу аппарата Герасимов. – Решение было принято ранее». «А, или решение, – согласилась та. – Ну, в общем, на это мы не смотрели».

Как считает Бунимович, в состав комиссии вряд ли стоит включать действующих скульпторов-монументалистов. Изначально при ее создании предполагалось, что в нее войдут знатоки Москвы, историки, архитекторы – то есть те, кто может оценивать развитие города в целом. «Это комиссия независимая, как мы предполагали, – подчеркнул он. – У нее еще есть внешний резонанс в мире искусства. И каждому вы не будете объяснять, что за полгода до [назначения в нее автора памятника] было принято решение об установке».

В этот момент слово взяла думский «возмутитель спокойствия» депутат Шувалова. Она заявила, что считает преждевременным назначение нового состава комиссии, поскольку «у москвичей колоссальные протесты по тем памятникам, которые рекомендованы и установлены комиссией прошлого созыва». «В моем округе жуткие возмущения против установки памятника Калашникову, причем не только против искажения облика московских улиц, но и против надругательства над памятью этого человека», – пояснила парламентарий, отметив, что в комиссию «продвигаются родственники».

Ранее Шувалова задавала вопрос, кем скульптору Зурабу Церетели приходится кандидат в комиссию Мосгордумы Василий Церетели. «У меня не все кандидатуры вызывают положительные эмоции, поэтому я – против», – заявила она.

В ответ Герасимов сообщил, что действующая комиссия будет работать до тех пор, пока Мосгордума не выберет другую.

В итоге за рассмотрение на заседании Мосгордумы нового состава комиссии проголосовали трое, в том числе Евгений Бунимович и Дмитрий Локтев. Против высказались Елена Шувалова и «яблочница» Дарья Беседина.

Всего на заседание Мосгордумы будет представлено 33 кандидатуры, из которых депутатам предстоит выбрать 17 членов комиссии по монументальному искусству.

Москва, Татьяна Дорофеева

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