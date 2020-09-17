«Все происходит наоборот»: заявления правительства РФ о предстоящем росте доходов населения голословны

В правительстве РФ безосновательно пообещали гражданам рост доходов и рост экономики. Как считает кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В.Плеханова Аяз Алиев, ситуация развивается по совершенно противоположному тренду. Такое мнение экономист высказал в комментарии РИА «Новый День».

По оценке эксперта, восстановление реальных доходов и возобновление роста российской экономики к концу 2021 года возможно только в идеальном сценарии. «Победа над пандемией, возврат к максимальным значениям производственных мощностей, снижение безработицы, стабильность или умеренный рост на нефтяном рынке, снижение рисков в глобальной экономике могут и привести к росту доходов. Однако сейчас нет предпосылок к такому сценарию. Все происходит наоборот», – констатировал Алиев.

Экономист обратил внимание, что сегодня риски, которые влечет пандемия, все еще актуальны, при этом негативным фактором также является нестабильность на нефтяном рынке – цены снижаются в ожидании встречи ОПЕК +.

На фоне этого, как считает Алиев, вопросы вызывают некоторые решения власти. «Вдобавок к этим факторам – неясность с сокращением госрасходов по программе экономическое развитие на 421 млрд рублей безвозвратных кредитов отраслям на борьбу с пандемией. Это свидетельствует о том, что нас ждет или взрывной рост, или неоправданные ожидания», – заключил эксперт.

Как сообщал «Новый День», накануне министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что реальные доходы населения восстановятся и полностью отыграют коронавирусные потери при сохранении инфляции вблизи 4%. В текущем году ожидается рост на 1,5% реальных заработных плат вместо спада на 3,6%, который министерство прогнозировало ранее.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин со своей стороны заявил, что у российской экономики есть необходимый запас прочности. Уже к концу следующего года российская экономика выйдет на траекторию устойчивого роста, и далее будет расти темпом не менее 3% ежегодно.

Согласно бюджетным планам кабинета министров на предстоящую трехлетку, внутренний госдолг России из-за коронавирусного кризиса к концу 2023 года возрастет до 21,3% ВВП – 28,3 трлн рублей. Расходы на обслуживание госдолга возрастут практически вдвое: с 900 млрд рублей в 2020 году более чем до 1,6 трлн рублей в 2023 году.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 17.09.20

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