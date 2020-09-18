В Москве возбуждено уголовное дело о мошенничестве с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова

В Москве возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с недвижимостью семьи известного актера Алексея Баталова. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, вдова и дочь Баталова обманным путем лишились доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, двух квартир, одна их которых находится в центре Москвы, а также крупной денежной суммы.

Следователями Главного следственного управления совместно с оперативными сотрудниками ГУ МВД России по городу Москве в настоящее время изучаются выписки со счетов потерпевших, а также в ближайшее время будут получены и проанализированы правоустанавливающие документы на объекты недвижимости и изъяты копии нотариальных документов.

Кроме того, следственным путем будут тщательно проверены и всесторонне изучены обстоятельства и иные факты, изложенные потерпевшими.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 18.09.20

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