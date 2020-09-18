Оппозиционера Андрея Пивоварова суд в Москве второй раз подряд отправил под арест

Исполнительный директор «Открытой России» (организация признана Генпрокуратурой нежелательной) Андрей Пивоваров отправлен на 10 суток под административный арест. Такое решение сегодня принял Мещанский суд Москвы. Ранее оппозиционер провел 14 суток в спецприемнике по предыдущему обвинению.

На этот раз суд признал его виновным в организации несогласованной акции протеста, и согласно ч. 2 статьи 20.2 КоАП РФ назначил ему 10 суток административного ареста. Правоохранительные органы считают, что 1 июля на Пушкинской площади Пивоваров призывал к несогласованной акции против поправок в Конституцию РФ, передает «Интерфакс».

Ранее Пивоваров отбыл 14 суток ареста за нарушение порядка проведения публичного мероприятия во время сбора подписей против поправок в основной закон страны 15 июля. Из-под ареста он вышел только в четверг, 17 сентября, и сразу же около спецприемника был задержан по новому обвинению. Сам оппозиционер не признал вину по предъявленным обвинениям.

Москва, Алевтина Белова

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