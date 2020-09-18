Замглавы ПНС Ливии рассказал о результатах переговоров о возобновлении добычи нефти

Добыча и экспорт ливийской нефти будут открыты незамедлительно, а распределение доходов будет контролировать специальный комитет, сообщается в заявлении, которое опубликовал в Twitter замглавы Правительства национального согласия (ПНС) Ахмед Майтыг.

«Заявление о возобновлении добычи нефти и согласованные пункты», – указано в публикации с приложением подтверждающих документов.

По словам замглавы ПНС, в республике сформируют комитет для контроля за справедливым распределением доходов от продажи углеводородов. Также представители этой структуры должны будут составить отчет о ходе выполнения соответствующих процессов не позднее 31 декабря 2020 года.

Кроме того, в задачи комитета войдет координация создания единого государственного бюджета Запада и Востока.

Майтыг активно участвует в межливийском диалоге, где обсуждает с представителями других регионов вопрос о выводе африканского государства из кризисной ситуации.

Триполи, Светлана Антонова

Триполи. Другие новости 18.09.20

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