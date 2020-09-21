«Это не позволяет увеличить пенсии»: Счетная палата заявила о проблеме с баллами для работающих пенсионеров

Счетная палата выявила механизм, который не позволяет увеличить пенсии работающим пенсионерам. Как сообщил сегодня аудитор ведомства Андрей Батуркин, при проверке исполнения бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) за 2019 год обнаружила 15 нарушений и семь недостатков.

«С 2015 года фактически для этой категории граждан (работающих пенсионеров) максимальный размер баллов составил всего три, – уточнил аудитор, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету. – Это не позволяет на наш взгляд увеличить пенсии работающим пенсионерам в зависимости от сумм, перечисленных за них взносов».

Кроме того, как выяснилось, развитие пенсионной системы в качестве стратегической задачи не включено ни в один нацпроект или госпрограмму. Аудитор также обратил внимание, что с конца 2019 года в ПФР должны поступать конфискованные средства чиновников-коррупционеров, и Фонд назначен администратором этих доходов. «Фонд не уполномочен рассматривать дела с признаками коррупционных правонарушений, не является ни одной из сторон-участников этого судебного процесса, соответственно, исполнять возложенные на него полномочия главного администратора этих доходов не может. Надо искать решение этого вопроса», – пояснил Батуркин.

Как прозвучало на заседании комитета, на конец 2019 года страховые пенсии получали 43,5 млн человек, это на 339 тысяч меньше, чем на конец 2018 года. Средний размер пенсии по старости более чем на 2% превысил прожиточный минимум пенсионера. Расходы на работу самого ПФР и его территориальных органов в 2019 году составили 111,5 млрд рублей.

Комментируя ситуацию с пенсиями, министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин со своей стороны обратил внимание, что ПФР в 2019 году выполнил все свои обязательства, а реальный размер пенсии вырос на 2,8%. По доходам бюджет Фонда в 2019 году исполнен на 8 трлн 781 млрд рублей, это на 1,5% больше, чем прогнозировалось, и более чем на 6% выше, чем в 2018 году, отметил министр. Доля страховых взносов увеличилась на 1 процентный пункт и составила 61% в общем бюджете доходов Фонда.

«Бюджет ПФР в 2019 году исполнен с профицитом в 153,9 млрд рублей, средства направлены на текущее финансирование страховых пенсий 2020 года», – сообщил Топилин.

Москва, Татьяна Дорофеева

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