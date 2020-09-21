Экономический кризис в России: потребительский спрос упал почти на 7%

В России за первые семь месяцев текущего года потребительский спрос упал на 6,7 %. В самый тяжелый период эпидемии – с апреля по июль – россияне сократили свои расходы в среднем на четыре тысячи рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой на собственное исследование.

По данным аналитиков, показатели отличаются по регионам из-за вариативности сроков и видов введенных ограничений. Отмечается, что в Москве спрос упал сильнее, чем в целом по стране – на 9%. Сокращение расходов составило 9,3 тысячи рублей. В среднем, ежемесячные траты москвичей в период пандемии не превышали 45,8 тысячи рублей.

В Московской области сокращение расходов оказалось почти в два раза ниже – 4,8%. Траты в месяц составили 35,1 тысячи рублей, что на 5,1 тысячи рублей меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

Рекордное снижение спроса зафиксировано в Северной Осетии, где траты населения сократились на 16,4% – до 17,7 тысячи рублей (на 4,9 тысячи рублей меньше, чем в прошлом году), Якутии – на 15,1% до 29,3 тысячи рублей (на 8,1 тысячи меньше, чем в прошлом году) и Приморском крае – на 13,1% до 27,3 тысячи рублей (на 6,9 тысячи меньше, чем в 2019 году).

Согласно данным недавнего исследования Infoline, в России может произойти первое за 20 лет падение торговли – сокращение может составить 0,7-2 процента – 32,9 трлн рублей.

Как сообщал «Новый День», по данным Росстата, во втором квартале 2020 года численности россиян с доходом ниже прожиточного минимума составила 19,9 млн человек (13,5% населения страны) – это на 1,3 млн человек больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (12,7% населения). Реальные располагаемые доходы россиян во втором квартале 2020 года упали на 8% – это рекордный показатель за последние 20 лет.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 21.09.20

В Госдуме ждут от правительства проект федерального бюджета до 1 октября. / «Это не позволяет увеличить пенсии»: Счетная палата заявила о проблеме с баллами для работающих пенсионеров. / В России добровольцам вкололи китайскую вакцину от Covid-19. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»