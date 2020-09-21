«У нас проблемы не с пандемией». Кудрин объяснил причину замедления российской экономики

Проблемы российский экономики в большей степени связаны не с пандемией коронавируса, а с недостаточностью мер для инвестиционного роста. Об этом заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, комментируя сегодня на заседании комитета Госдумы отчет правительства об исполнении федерального бюджета за 2019 год. При этом он подчеркнул, «мы не так уж упали даже в этот исторически кризисный год».

Глава Счетной палаты назвал прошлый год «успешным по меркам нынешней ситуации, несмотря на то, что темпы экономического роста снизились с 2018 года с 2,5% до 1,3%, а реальные доходы населения выросли на 1%».

«У нас целый ряд показателей в прошлом году в экономике снижались», – обратил внимание Кудрин. В частности, экспорт товаров сократился на 2,1% в физическом выражении, на 5,4% – в стоимостном. Существенно замедлились инвестиции: с роста 5,4% в 2018 году – до 1,7% в 2019 году.

«Если смотреть на 2019 год, который никак не был связан с пандемией, цена на нефть была 63,8 [доллара за баррель] – то есть это был по нашим меркам успешный год, – пояснил Кудрин. – Вместе с тем замедление основных экономических показателей показывает, что у нас проблемы не с пандемией даже сейчас, мы конечно из пандемии должны выходить, нацпроекты развивать. Но все-таки у нас недостаточно структурных мер, которые могут запустить реальный инвестиционный рост, инвестиционный процесс. Нам нужно по-прежнему возвращаться к фундаментальным проблемам нашей экономики, не только связанным с пандемией. Я напомню, это был второй год после выборов президента, и по сути первый год исполнения нацпроектов. Конечно, они еще в течение года корректировались, и правительство получило большие полномочия Госдумы на поправки в бюджет, но они еще не выстрелили в 2019 году и не повлияли принципиально на улучшение роста. Как я сказал, темпы снижались».

Одним из неприятных сюрпризов 2019 года Кудрин назвал неисполнение бюджета на 1 трлн 121 млрд рублей. «Понятно, что эти деньги не попали в экономику, они замедлили рост», – пояснил он, подчеркнув, что ЦБ учел этот факт, однако «правительство не должно замораживать такое количество денег: если планировали, то надо исполнять». 823,8 млрд из этих средств планируется потратить в этом году, остальные средства были перечислены в резервный фонд правительства и «уже послужили антикризисным задачам».

Государственный долг РФ за 2019 год вырос на 976 млрд рублей или на 7,8%, и составил на начало этого года 12,3%. «Он по-прежнему остаётся исторически низким. Я имею в виду по сравнению с другими странами – он низкий», – отметил Кудрин.

Москва, Татьяна Дорофеева

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